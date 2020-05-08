У Бразилії померло понад 10 тисяч осіб з коронавірусом, за добу - 751 померлих
За одну добу у Бразилії померли понад 750 людей, в яких діагностували COVID-19. Усього у країні зареєстровано понад 146 тисяч випадків інфікування коронавірусом, але справжня кількість хворих може бути значно більшою.
За одну добу у Бразилії померли від COVID-19 понад 750 людей
У Бразилії швидко зростає кількість померлих, в яких було підтверджено зараження коронавірусом. За останню добу померла 751 людина з діагнозом COVID-19, повідомило міністерство охорони здоров'я Бразилії увечері у п'ятницю, 8 травня. Це - найбільша кількість жертв епідемії за одну добу в країні.
Окрім того, за добу у країні зареєстрували понад 10 тисяч нових випадків інфікування. Станом на ранок суботи, 9 травня, у Бразилії інфіковані коронавірусом понад 146 тисяч людей, повідомляють в Університеті імені Джонса Гопкінса (США). Понад 10 тисяч людей померли, більш ніж 59 тисяч одужали.
Таким чином Бразилія - найбільша країна Латинської Америки - нині є епіцентром COVID-19 у регіоні. Нині країна перебуває на восьмому місці у світі за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу. Щоправда, кількість випадків, які не потрапили до офіційної статистики, може бути в рази вища.
Епіцентром епідемії в самій Бразилії є найбільш густонаселений штат Сан-Паулу (майже 46 мільйонів мешканців). Там зафіксували понад 41 тисячу інфікувань коронавірусом і понад 3400 смертей, повідомляє інформагенція AFP. Школи й більшість крамниць у Сан-Паулу зачинені до кінця травня на карантин.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.