У Бразилії померло понад 10 тисяч осіб з коронавірусом, за добу - 751 померлих

У Бразилії швидко зростає кількість померлих, в яких було підтверджено зараження коронавірусом. За останню добу померла 751 людина з діагнозом COVID-19, повідомило міністерство охорони здоров'я Бразилії увечері у п'ятницю, 8 травня. Це - найбільша кількість жертв епідемії за одну добу в країні.

Окрім того, за добу у країні зареєстрували понад 10 тисяч нових випадків інфікування. Станом на ранок суботи, 9 травня, у Бразилії інфіковані коронавірусом понад 146 тисяч людей, повідомляють в Університеті імені Джонса Гопкінса (США). Понад 10 тисяч людей померли, більш ніж 59 тисяч одужали.

Таким чином Бразилія - найбільша країна Латинської Америки - нині є епіцентром COVID-19 у регіоні. Нині країна перебуває на восьмому місці у світі за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу. Щоправда, кількість випадків, які не потрапили до офіційної статистики, може бути в рази вища.

Епіцентром епідемії в самій Бразилії є найбільш густонаселений штат Сан-Паулу (майже 46 мільйонів мешканців). Там зафіксували понад 41 тисячу інфікувань коронавірусом і понад 3400 смертей, повідомляє інформагенція AFP. Школи й більшість крамниць у Сан-Паулу зачинені до кінця травня на карантин.

Утім, президент Бразилії Жаір Болсонару критикує карантинні обмеження і називає пандемію "істерією". Болсонару неодноразово виступав проти карантину, звільнив у розпал кризи популярного міністра охорони здоров'я і приєднується до акцій протесту своїх прихильників, які виступають на вулицях проти карантину.