У Бразилії злочини на ґрунті гомофобії прирівняли до расистських

Верховний суд Бразилії у четвер, 23 травня, прирівняв до расистських злочинів правопорушення, вчинені з ненависті до гомосексуалів. Подібні злочини каратимуться позбавленням волі на термін до п'яти років, йдеться у заяві суду, розташованого в столиці країни Бразиліа. За таке рішення проголосували шість з 11 представників Верховного суду.

За даними бразильської ЛГБТ-організації Grupo Gay de Bahia, в останні роки в країні посилилося вороже ставлення і збільшилася кількість нападів на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації. Тільки в минулому році 420 осіб були вбиті на ґрунті гомофобії. Політик лівого спрямування і журналіст Жеан Іліс, поки єдиний депутат парламенту, який відкрито заявив про свою орієнтацію, був змушений залишити країну через погрози вбивства.

Нинішній президент Бразилії Жаір Болсонару неодноразово висловлювався образливо про гомосексуалів, чорношкірих громадян країни і представників корінних народів. В одному з інтерв'ю він заявив, що для нього було б краще мати мертвого сина, ніж сина-гомосексуала. У той же час в Бразилії дозволені одностатеві шлюби і усиновлення дітей одностатевими парами.