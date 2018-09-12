 У Бразилії затримали колишнього президента Мішела Темера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2019

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Новини

У Бразилії затримали колишнього президента Мішела Темера

Колишнього президента Бразилії Мішела Темера затримали за підозрою в участі у корупційній схемі навколо будівництва атомної станції. Він відкидає обвинувачення.

Мішел Темер був затриманий за підозрою в корупції

Мішел Темер був затриманий за підозрою в корупції

Бразильські правоохоронці затримали в четвер, 21 березня, колишнього президента країни Мішела Темера, повідомила прокуратура країни, передає агенція Reuters. 78-річний екс-глава держави був затриманий у Сан-Паулу у справі про ймовірну корупцію під час будівництва атомної станції "Ангра 3". Зокрема, мова йде про хабарі на суму один мільйон бразильських реалів (близько 230 тисяч євро), передає агенція KNA.

Адвокат Темера підтвердив його затримання. Сам колишній президент назвав свій арешт "варварством". Окрім Мішела Темера, також було затримано екс-міністра енергетики Морейро Франко та шість інших осіб, зокрема підприємців, передає бразильське видання G1.

На тлі новин про затримання колишнього президента бразильський реал втратив більш ніж відсоток своєї вартості, а індекс фондової біржі Bovespa знизився на 1,5 відсотка.

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Бразильський президент Мішел Темер не отримав пенсійних виплат у листопаді та грудні 2017 року, оскільки не виконав обов'язкової для всіх пенсіонерів Бразилії процедури. (03.02.2018)

Федеральний прокурор Родріго Жанот звинуватив президента Бразилії Мішела Темера в перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні. (15.09.2017)

Раніше проти Тенера було висунуто цілий рід обвинувачень, зокрема в перешкоджанні правосуддю та участі в злочинному угрупованні, а також в корупції в обмін на політичну підтримку. За даними прокурорів, Темер та його однопартійці отримали від державних підприємств, таких як нафтогазова компанія Petrobras, у сумі не менше 587 мільйонів реалів (близько 157 мільйонів євро) хабарів.

На думку слідчих, Темер очолив кримінальне угруповання, що надавало політичну підтримку в обмін на гроші, з травня 2016 року. Сам президент рішуче відкидає твердження про свою причетність до правопорушень. Темер став першим президентом країни, котрого звинуватили у корупції ще під час перебування при владі.

Темер вступив на посаду президента країни у 2016 році після імпічменту президентки Ділми Русефф, за часів якої він шість років обіймав пост віце-президента. Він залишив посаду президента у 2018 році, після чого втратив імунітет щодо кримінального переслідування.

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