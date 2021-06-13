 У Бразилії десятки тисяч людей знову протестували проти Болсонару | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2021

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Новини

У Бразилії десятки тисяч людей знову протестували проти Болсонару

Десятки тисяч людей вийшли на протест у містах Бразилії проти політики президента Жаіра Болсонару щодо коронавірусу.

Акція протесту проти політики Болсонару у Ріо-де-Жанейро

Акція протесту проти політики Болсонару у Ріо-де-Жанейро

У десятках міст Бразилії відбулися чергові акції протесту проти президента країни Жаіра Болсонару та його політики щодо подолання наслідків пандемії COVID-19. За даними агентства AFP, у суботу, 3 липня, протестувальники вийшли на вулиці Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Бразиліа та інших міст держави.

Болсонару закидають те, що він своїм применшенням небезпеки коронавірусу та сумнівами у користі вакцинації сприяв росповсюдженню COVID-19 та збільшенню кількості жертв хвороби. Деякі протестувальники несли плакати з гаслами "Болсонару - організатор геноциду" й "Так - щепленням".

Від початку пандемії в країні з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли близько 522 тисяч людей. Також за цей час на COVID-19 в Бразилії захворіли 18,74 мільйона людей. За цим показником країну випереджають лише США та Індія.

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Болсонару підозрюють у корупції при купівлі вакцин

Втім, окрім вже звичних гасел з попередніх протестів, нині обуренню учасників сприяли й звинувачення у тому, що президент Бразилії зловживав своїм становищем при закупівлі вакцини проти коронавірусу. Напередодні верховний суд країни дозволив розпочати розслідування цих звинувачень.

За даними прокуратури, Болсонару зловживав владою, укладаючи в лютому договір про постачання 20 мільйонів доз вакцини від коронавірусу від індійського виробника Bharat Biotech на суму в 316 мільйонів доларів. Комісія Федерального сенату, що вивчила цей випадок, дійшла висновку, що ціна препарату могла бути навмисно завищеною.

Уряд Бразилії анулював договір про закупівлю після оприлюднення підозр. Болсонару заявив, що нічого не знав про суперечності в контракті, натомість представники МОЗ стверджують, що попереджали його про це.

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