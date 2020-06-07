 У Бразилії відбулися масові протести | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2020

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Новини

У Бразилії відбулися масові протести

У Бразилії пройшли протести прихильників та противників президента країни Жаіра Болсонару. Останні критикували його за незадовільні дії у боротьбі проти коронавірусу.

Протести проти расизму та президента Бразилії Жаіра Болсонару

Протести проти расизму та президента Бразилії Жаіра Болсонару

Тисячі противників президента Бразилії Жаіра Болсонару вийшли на протести в низці міст Бразилії у неділю, 7 червня. Одна з наймасштабніших акцій відбулася в столиці країни Бразиліа. Багато з протестувальників були одягнені у чорний одяг і маски. Вони стукали в барабани або несли транспаранти з написами: "Кожен за демократію", "Проти расизму та фашизму" та "Тероризм - це урядова політика винищення".

Як повідомляє агенція AFP, це була перша демонстрація проти Болсонару у столиці Бразилії з моменту початку епідемії COVID-19 у країні.

Водочас там пройшла й інша, менш чисельна акція прихильників ультраправого президента. Кожні вихідні вони протестують біля будівель Верховного суду та Національного конгресу Бразилії у столиці та вимагають скасувати обмежувальні заходи, запроваджені через епідемію COVID-19. До протестувальників часто приєднується і сам Болсонару.

Крім того, протести проти Болсонару пройшли у місті Сан-Паулу. Близько трьох тисяч демонстрантів провели марш за демократію та проти расизму.

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Попри відсутність сутичок між противниками та прихильниками Болсонару, місцеві поліцейські все одно застосували сльозогінний газ та гумові кулі проти противників бразильського президента, розповіли у Amnesty International, передає агенція dpa. Правозахисна організація звинуватила поліцію у бажанні розігнати людей. У Ріо-де-Жанейро також відбулися окремі демонстрації обох таборів за присутності великої кількості силовиків.

За даними Університету Джонса Хопкінса, всього у Бразилії зафіксували 691 758 випадків інфікування та 36 455 жертв. Країна перебуває на другому місці у світі за кількістю заражених коронавірусом та на третьому за кількістю жертв.

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