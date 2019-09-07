 У бразильській Амазонії стали вирубати вдвічі більше дерев | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

У бразильській Амазонії стали вирубати вдвічі більше дерев

В листопаді у бразильській частині Амазонії вирубали на 104 відсотки більше дерев, ніж роком раніше. З літа 2018 року до середини 2019 року знищено майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу.

В лісах Амазонії вирубають все більше дерев

В лісах Амазонії вирубають все більше дерев

У бразильській частині Амазонії понад вдвічі збільшилася вирубка лісів. Про це йдеться у результатах аналізу даних бразильського Національного інституту космічних досліджень INPE, повідомляє у неділю, 15 грудня, агенція AFP. Зокрема, в листопаді в регіоні вирубано 563 квадратних кілометри лісу, що означає зростання на 104 відсотки у порівнянні з листопадом минулого року. При цьому це найбільший показник за один місяць з листопада 2015 року.

В цілому за 11 місяців 2019 року знищено 8974 квадратних кілометрів лісу, в той час як за аналогічний період минулого року цей показник становив майже 4880 квадратних кілометрів. Раніше були оприлюднені дані INPE, згідно з якими з серпня 2018 року до липня 2019 року в Амазонії були вирубані майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу. Це свідчить про зростання площі вирубки приблизно на 30 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Лідери країн Південної Америки уклали пакт, який передбачає спільні заходи із захисту лісів Амазонії, які страждають від численних пожеж. (07.09.2019)

Ультраправий президент Бразилії Жаір Болсонару, тісно пов'язаний з аграрним лобі, після приходу до влади в січні 2019 року суттєво послабив законодавство щодо захисту навколишнього середовища. Зокрема, він вчетверо збільшив дозволені норми з очищення від лісу територій в Амазонії заради перетворення їх на сільськогосподарські угіддя.

У серпні Болсонару поставив під сумнів достовірність супутникових знімків, зроблених INPE в липні, і звільнив главу інституту. Згідно з цими знімками, площа вирубаних лісів Амазонії у порівнянні з липнем 2018 роком збільшилася на 278 відсотків. Міжнародна спільнота критикує Болсонару за використання лісів Амазонії в корисливих цілях, а також за відсутність рішучої реакції на сильні лісові пожежі в басейні Амазонки влітку 2019 року.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    "Зелені легені" планети у вогні

    Густий дим стоїть над великими просторами басейну річки Амазонки. З повітря найкраще видно, як вогонь просувається вперед, знищуючи тропічні ліси. Стіна вогню пожирає величезні площі лісів. Хмари диму також вказують на природню катастрофу, яка продовжує лютувати: "зелені легені" нашої планети охоплені вогнем.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Невпинна робота пожежників

    Вогонь залишає за собою лише обвуглені стовбури дерев і йде далі. Тисячі пожежників, ризикуючи власним життям, намагаються приборкати вогняну стихію. Але, вочевидь, їхніх зусиль недостатньо. Під тиском міжнародної спільноти уряд Бразилії ухвалив рішення долучити до боротьби з вогнем підрозділи збройних сил країни.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Тисячі лісових пожеж з початку року

    Тим часом влада семи з 26-ти бразильських штатів оголосила надзвичайний стан і звернулася до уряду по допомогу. Статистика вражає: за даними бразильського Інституту досліджень космосу (INPE), з початку року було зафіксовано вже понад 75 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за відповідний період минулого року.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Катастрофа, створена людиною

    На жаль, масштабні пожежі у цій південноамериканській країні є регулярними. Вони постійно виникають у засушливу пору року. Утім, серед причин виникнення цього пекла є також і діяльність людини: за даними організацій, які опікуються захистом довкілля, в останній хвилі пожеж винні фермери. Їхній мотив при цьому - звільнити території під пасовища, зокрема для великої рогатої худоби.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Об'єкти інфраструктури у небезпеці

    Пожежі є небезпечними не лише для віддалених лісових районів. Те, наскільки лісовий вогонь наблизився до населених людьми районів, засвідчує ця фотографія, зроблена поблизу міста Куяба на південному сході Бразилії. Вогонь лютує загрозливо близько до автомобілів, що їдуть дорогою, яка з'єднує цей регіон країни з сусідньою Болівією.

  • Протести проти уряду Жаіра Болсонару

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Протести проти уряду Жаіра Болсонару

    У багатьох регіонах Бразилії формується рух опору проти центрального уряду країни. Насамперед під шквалом критики демонстрантів опинилася політика президента країни Жаіра Болсонару у сфері захисту довкілля. Болсонару неодноразово заявляв, що він виступає за використання басейну Амазонки у господарстві. За свою нерішучу реакцію на пожежі президент Бразилії наразився на критику в усьому світі.

  • Лісові пожежі у Бразилії

    Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

    Світ долучається до боротьби з вогнем

    Країни Великої сімки погодили виділення термінової допомоги на загальну суму у 20 мільйонів євро. За рахунок цих коштів насамперед планувалося фінансувати роботи пожежних літаків. Утім, бразильські урядовці відмвилися від коштів іноземних донорів.

    Автор: Даніель Гайнріх


DW.COM

Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії

У Бразилії лютують найстрашніші за багато років лісові пожежі. Полум'я не залишає за собою нічого живого. Жахливі наслідки природної стихії - у фотогалереї DW. (27.08.2019)  

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Лідери країн Південної Америки уклали пакт, який передбачає спільні заходи із захисту лісів Амазонії, які страждають від численних пожеж.

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Держави Амазонії розроблять спільну стратегію із захисту довкілля 28.08.2019

Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив про розроблення спільної для держав Амозанії стратегії із захисту довкілля. Країни регіону, де не вщухають лісові пожежі, мають затвердити її на саміті в Колумбії 6 вересня.

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Бразилія у вогні: масштабні лісові пожежі в Амазонії 27.08.2019

У Бразилії лютують найстрашніші за багато років лісові пожежі. Полум'я не залишає за собою нічого живого. Жахливі наслідки природної стихії - у фотогалереї DW.

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