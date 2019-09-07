У бразильській Амазонії стали вирубати вдвічі більше дерев

У бразильській частині Амазонії понад вдвічі збільшилася вирубка лісів. Про це йдеться у результатах аналізу даних бразильського Національного інституту космічних досліджень INPE, повідомляє у неділю, 15 грудня, агенція AFP. Зокрема, в листопаді в регіоні вирубано 563 квадратних кілометри лісу, що означає зростання на 104 відсотки у порівнянні з листопадом минулого року. При цьому це найбільший показник за один місяць з листопада 2015 року.

В цілому за 11 місяців 2019 року знищено 8974 квадратних кілометрів лісу, в той час як за аналогічний період минулого року цей показник становив майже 4880 квадратних кілометрів. Раніше були оприлюднені дані INPE, згідно з якими з серпня 2018 року до липня 2019 року в Амазонії були вирубані майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу. Це свідчить про зростання площі вирубки приблизно на 30 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Ультраправий президент Бразилії Жаір Болсонару, тісно пов'язаний з аграрним лобі, після приходу до влади в січні 2019 року суттєво послабив законодавство щодо захисту навколишнього середовища. Зокрема, він вчетверо збільшив дозволені норми з очищення від лісу територій в Амазонії заради перетворення їх на сільськогосподарські угіддя.

У серпні Болсонару поставив під сумнів достовірність супутникових знімків, зроблених INPE в липні, і звільнив главу інституту. Згідно з цими знімками, площа вирубаних лісів Амазонії у порівнянні з липнем 2018 роком збільшилася на 278 відсотків. Міжнародна спільнота критикує Болсонару за використання лісів Амазонії в корисливих цілях, а також за відсутність рішучої реакції на сильні лісові пожежі в басейні Амазонки влітку 2019 року.