 У Боствані браконьєри вбили майже 90 слонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2018

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Новини

У Боствані браконьєри вбили майже 90 слонів

За три літні місяці цього року в Боствані було вбито майже 90 слонів, повідомили в організації "Слони без кордонів". Масове вбивство викликав підвищений попит на слонову кістку.

Слони у Боствані (архівне фото)

Слони у Боствані (архівне фото)

Природозахисна організація "Слони без кордонів" у вівторок, 4 вересня, оголосила, що знайшла у Ботсвані (колишній британський протекторат Бечуаналенд - Ред.), на півдні Африки, 87 трупів слонів, вбитих заради бивнів. За її даними, це наймасштабніший випадок браконьєрства в Африці.

Експерти організації протягом трьох місяців проводили підрахунок поголів'я слонів у Боставні. "Щодня ми рахували мертвих слонів", - каже представник "Слонів без кордонів" Майк Чейз. В організації вважають, що всі ці слони були вбиті протягом трьох літніх місяців цього року. Це масове вбивство збіглося в часі із роззброєнням антибраконьєрських підрозділів у Ботсвані.

За словами Чейза, браконьєри цілеспрямовано відстрілювали самців старшого віку, оскільки вони мають найважчі бивні - ідеальні для продажу на чорному ринку. "На бивні конкретної ваги є чіткі замовлення. Підозрюю, що на важку слонову кістку є великий попит, зважаючи на те, що в Африці лишилося небагато слонів із великими бивнями", - пояснює експерт. Деякі бивні, за його словами, можуть важити до 32 кілограмів. 

Найчастіше браконьєри вбивають слонів, коли ті приходять на водопій, розповів Чейз. Експерти "Слонів без кордонів" також виявили шість мертвих білих носорогів. За даними минулих переписів, поголів'я слонів у Ботсвані становить приблизно 130 тисяч особин.

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