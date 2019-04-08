У Бонні цвіте японська вишня (фотогалерея)

Де в Європі весна найчарівніша?

Свято вогню в іспанському місті Валенсія

В березні у Фальяс-де-Валенсія на узбережжі Іспанії стає спекотно. На початку 18-го століття ремісники спалювали тут дерев'яні стійки, які використовували для свічок та ламп взимку. Навесні вони були вже більше не потрібні. За легендою, так зародився тутєшній фестиваль. Найцікавіше відбувається після 22 години вечора, коли величезні скульптури з пап'є-маше спалюють на вулицях та площах міста.