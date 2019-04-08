 У Бонні цвіте японська вишня (фотогалерея) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 08.04.2019

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Вікно в Німеччину

У Бонні цвіте японська вишня (фотогалерея)

Німецький Бонн треба відвідати принаймні раз у житті - коли цвітуть японські вишні. Запрошуємо до казкового світу природних фарб.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Гра палаючих кольорів

    Весна у колишній німецькій столиці: мальовничий історичний центр Бонна запалав рожевим. Окрім місцевих мешканців, крізь "тунель" рожевого цвіту прогулюються численні туристи.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Рожевий вибух

    "Рожева" пора року починається у затишних, захищених від вітру куточках старого міста. Спочатку з філігранних бруньок виглядають світло-рожеві пелюстки, які, розпускаючись, перетворюються на суцільне яскраво-рожеве сяйво.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    35 років квітучої казки

    Уже 35 років вишневі дерева з Японії прикрашають історичний центр Бонна і зачаровують передусім на вулицях Геерштрассе та Брайтештрассе. Коли дерева висаджували 1984 року, думали насамперед про те, аби поліпшити якість повітря і життя у центрі міста.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Боротьба кадрів

    Вишневий цвіт Бонна згадують у багатьох туристичних путівниках. Саме тому це місто часто радять хоча б раз у житті побачити на власні очі. Багато хто приїжджає до Бонна спеціально саме тоді, коли цвітуть вишні. Фотографи змагаються між собою за найкращий ракурс для зйомки.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Минуща краса

    Незважаючи на людський натовп, кожен фотограф намагається використати ці дні, аби закарбувати неповторні моменти вишневого цвіту. Адже краса рослин минуща - через декілька днів палаючий цвіт, на жаль, зів'яне.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Квартал митців

    Старе місто - житловий квартал прямо у центрі Бонна. Вузькі вулички всипані кав'ярнями, майстернями митців і маленькими крамничками, розташованими в будинках у стилі модерн. Цей квартал і без того приваблює своєю красою, та особливо він тішить око відвідувача під час цвітіння вишень.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Магічні ночі

    Навіть уночі, коли алеї міста освітлюють лише вуличні ліхтарі, магія рожевого цвіту не втрачає своєї дії. А фотографи можуть легше знайти собі місце для найкращих кадрів.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Рожеві хмари

    Після десятиденного цвітіння пелюстки вишневого цвіту одна за одною падають додолу, укриваючи вулиці і тротуари старого міста в Бонні пухким рожевим килимом.

    Автор: Анке Штаудахер


  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Гра палаючих кольорів

    Весна у колишній німецькій столиці: мальовничий історичний центр Бонна запалав рожевим. Окрім місцевих мешканців, крізь "тунель" рожевого цвіту прогулюються численні туристи.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Рожевий вибух

    "Рожева" пора року починається у затишних, захищених від вітру куточках старого міста. Спочатку з філігранних бруньок виглядають світло-рожеві пелюстки, які, розпускаючись, перетворюються на суцільне яскраво-рожеве сяйво.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    35 років квітучої казки

    Уже 35 років вишневі дерева з Японії прикрашають історичний центр Бонна і зачаровують передусім на вулицях Геерштрассе та Брайтештрассе. Коли дерева висаджували 1984 року, думали насамперед про те, аби поліпшити якість повітря і життя у центрі міста.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Боротьба кадрів

    Вишневий цвіт Бонна згадують у багатьох туристичних путівниках. Саме тому це місто часто радять хоча б раз у житті побачити на власні очі. Багато хто приїжджає до Бонна спеціально саме тоді, коли цвітуть вишні. Фотографи змагаються між собою за найкращий ракурс для зйомки.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Минуща краса

    Незважаючи на людський натовп, кожен фотограф намагається використати ці дні, аби закарбувати неповторні моменти вишневого цвіту. Адже краса рослин минуща - через декілька днів палаючий цвіт, на жаль, зів'яне.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Квартал митців

    Старе місто - житловий квартал прямо у центрі Бонна. Вузькі вулички всипані кав'ярнями, майстернями митців і маленькими крамничками, розташованими в будинках у стилі модерн. Цей квартал і без того приваблює своєю красою, та особливо він тішить око відвідувача під час цвітіння вишень.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Магічні ночі

    Навіть уночі, коли алеї міста освітлюють лише вуличні ліхтарі, магія рожевого цвіту не втрачає своєї дії. А фотографи можуть легше знайти собі місце для найкращих кадрів.

  • Kirschblüten an der Heerstrasse in Bonn (Foto: DW/Anke Staudacher)

    Казковий світ вишневого цвіту в Бонні

    Рожеві хмари

    Після десятиденного цвітіння пелюстки вишневого цвіту одна за одною падають додолу, укриваючи вулиці і тротуари старого міста в Бонні пухким рожевим килимом.

    Автор: Анке Штаудахер


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    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Крістіна Дайке, Олена Логінова


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