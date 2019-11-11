У Болівії з'явилася самопроголошена тимчасова президентка

Друга заступниця голови сенату Болівії Жанін Аньєс у вівторок, 12 листопада, оголосила себе президенткою країни на перехідний період. За словами 52-річної Аньєс, конституція дозволяє їй тимчасово зайняти пост глави держави після відставки президента, віцепрезидента, а також спікерів обох палат парламенту країни та їхніх заступників.

Перед цим парламент не зміг зібрати кворум, необхідний для того, щоб вибрати можливого наступника Ево Моралеса, який утік до Мексики. Це сталося через те, що у вівторок представники соціалістичної партії Моралеса бойкотували засідання парламенту як нелегітимне, тож більшості голосів не було.

На посаді до січня 2020-го?

Аньєс, яка раніше працювала адвокаткою та є відомою захисницею прав жінок, пообіцяла невдовзі організувати проведення президентських виборів. Вона запевнила громадян країни, що вже 22 січня 2020 року Болівія матиме "нового обраного президента", цитує агенція новин KNA.

Крім того, вона пообіцяла, що потурбується про припинення масових акцій протесту та безладів і насилля, в які вони місцями переросли. "Ми прагнемо жити в демократії, свободі та мирі", - наводить слова Аньєс інформагенція dpa.

Досі невідомо, як на цей її крок відреагують прихильники Моралеса, адже дотепер Аньєс представляла опозиційні до нього сили.

США скорочують свій дипкорпус у Болівії

Державний департамент США застеріг американців від подорожей до Болівії. "На даний момент уряд США має обмеженні можливості щодо надання термінової допомоги своїм громадянам у Болівії", - наголосили в Держдепі.

Крім того, зовнішньополітичне відомство США оголосило про скорочення кількості працівників посольства Сполучених Штатів у цій південноамериканській країні. Тим дипломатам, присутність яких у столиці Болівії не є конче необхідною, наказано залишити країну через "політичну нестабільність", передає агенція AFP.

Тим часом стало відомо, що літак з Ево Моралесом на борту сів у Мексиці, яка надала йому притулок. Звертаючись до прихильників на своїй сторінці у Twitter, він пообіцяв у майбутньому повернутися на батьківщину.

Як повідомлялося, втечі Моралеса передувала його відмова від влади, до чого його спонукали військові та силовики на тлі масових протестів у країні через результати останніх президентських виборів. Нинішні події у Болівії Моралес називає "заколотом", "змовою олігархів" та "переворотом".