У Болгарії почалися дострокові парламентські вибори

У Болгарії в неділю, 11 липня, почалися дострокові парламентські вибори. Президент Болгарії Румен Радев мусив їх оголосити після того, як жодна з партій не змогла сформувати коаліцію. Попередні парламентські вибори в Болгарії відбулися на початку квітня.

Правоцентристська партія експрем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова "ГЕРБ" (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) може послабити позиції перед новою партією "Є такий народ". Її заснував у 2020 році співак і телеведучий Славі Тріфонов. Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на болгарські ЗМІ.

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На виборах у квітні "ГЕРБ" перемогла. За цю партію проголосували близько 26 відсотків виборців. Однак "ГЕРБ" не знайшла партнерів для формування уряду. "Є такий народ" уперше брала участь у виборах і фінішувала другою з результатом у 18 відсотків голосів. Третє місце посіла Болгарська соціалістична партія з результатом у 15 відсотків голосів.

Попередній болгарський уряд, сформований коаліцією "ГЕРБ" і націоналістів, з літа 2020 року зазнавав шквалу критики через звинувачення в корупції. Країною прокотилася хвиля антиурядових протестів. На цьому тлі Борисов тоді заявив, що не висуватиме вчетверте свою кандидатуру на посаду глави уряду, аби не розколювати суспільство, і запропонує іншу кандидатуру, яка матиме "дуже чітке орієнтування на НАТО". Однак знайти партнерів по коаліції партії Борисова так і не вдалося.

Тим часом дві головні опозиційні партії навіть не спробували сформувати коаліцію. У президента Радева не залишилося інших варіантів, окрім як оголосити нові вибори до парламенту.