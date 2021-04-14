 У Болгарії почалися дострокові парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Болгарії почалися дострокові парламентські вибори

Партія прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова "ГЕРБ" може послабити позиції перед новою партією "Є такий народ". Її заснував у 2020 році шоумен Славі Тріфонов.

На виборчій дільниці в Софії

На виборчій дільниці в Софії, Болгарія

У Болгарії в неділю, 11 липня, почалися дострокові парламентські вибори. Президент Болгарії Румен Радев мусив їх оголосити після того, як жодна з партій не змогла сформувати коаліцію. Попередні парламентські вибори в Болгарії відбулися на початку квітня.

Правоцентристська партія експрем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова "ГЕРБ" (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) може послабити позиції перед новою партією "Є такий народ". Її заснував у 2020 році співак і телеведучий Славі Тріфонов. Про це повідомляє інформагенція "Інтерфакс" із посиланням на болгарські ЗМІ.

Читайте також: Політична криза в Болгарії: відбудуться ще одні вибори до парламенту

На виборах у квітні "ГЕРБ" перемогла. За цю партію проголосували близько 26 відсотків виборців. Однак "ГЕРБ" не знайшла партнерів для формування уряду. "Є такий народ" уперше брала участь у виборах і фінішувала другою з результатом у 18 відсотків голосів. Третє місце посіла Болгарська соціалістична партія з результатом у 15 відсотків голосів.

Попередній болгарський уряд, сформований коаліцією "ГЕРБ" і націоналістів, з літа 2020 року зазнавав шквалу критики через звинувачення в корупції. Країною прокотилася хвиля антиурядових протестів. На цьому тлі Борисов тоді заявив, що не висуватиме вчетверте свою кандидатуру на посаду глави уряду, аби не розколювати суспільство, і запропонує іншу кандидатуру, яка матиме "дуже чітке орієнтування на НАТО". Однак знайти партнерів по коаліції партії Борисова так і не вдалося.

Тим часом дві головні опозиційні партії навіть не спробували сформувати коаліцію. У президента Радева не залишилося інших варіантів, окрім як оголосити нові вибори до парламенту.

Дивитись відео 02:05

Декомунізація навпаки: чому в Болгарії відновлюють комуністичну пам’ятку (19.10.2020)

Також за темою

Boiko Borissov, Bulgariens Premier

Бойко Борисов не претендуватиме на посаду прем'єра Болгарії 14.04.2021

Тричі прем'єр Болгарії Бойко Борисов заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на цю посаду, хоча його партія "ГЕРБ" на виборах 4 квітня отримала найбільше голосів виборців.

Boyko Borisov I Premier Bulgarien

Партія прем'єра Бойка Борисова лідирує на виборах до парламенту Болгарії 05.04.2021

Після підрахунку майже половини бюлетенів партія Бойка Борисова набирає 24,2 відсотка голосів. Прем'єр Болгарії уже запропонував опозиції долучитися до формування уряду.

Bulgarien Premierminister Bojko Borissow kündigt Rücktritt an

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов назвав умову своєї відставки 15.08.2020

На тлі масових протестів у Болгарії глава уряду Бойко Борисов заявив, що готовий піти у відставку у разі, якщо буде змінено конституцію Болгарії.

Реклама

Докладно

Село Сірець неподалік від столиці Молдови Кишинева

Молдова перед виборами: "Ми хочемо позбутися корупції!"

Мешканці молдовського села Сірець сподіваються, що дострокові парламентські вибори принесуть справжні зміни. Репортаж DW  

Олаф Шольц і Джанет Єллен

У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку

Планується, що норми про мінімальний глобальний податок набудуть чинності вже 2023 року.  