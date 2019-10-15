 У Болгарії затримали футбольних фанів за расистські витівки на стадіоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

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Новини

У Болгарії затримали футбольних фанів за расистські витівки на стадіоні

Болгарська поліція ідентифікувала 15 футбольних уболівальників, які брали участь у расистських актах на стадіоні у Софії під час матчу 14 жовтня. Шістьох з них затримано під час рейду.

Група болгарських вболівальників під час матчу проти Англії, 14 жовтня, Софія

Група болгарських вболівальників під час матчу проти Англії, 14 жовтня, Софія

Болгарська поліція у середу, 16 жовтня, затримала шістьох футбольних уболівальників, яких підозрюють у вигукуванні образ расистського змісту на адресу гравців збірної Англії та здійсненні нацистських вітань під час матчу відбіркового групового турніру до Євро-2020, який відбувся 14 жовтня у Софії.

Загалом поліцією було ідентифіковано 15 футбольних вболівальників, що брали участь в інциденті, інформує агенція AP. Як повідомили болгарські правоохоронці, щодо решти дев'яти фанатів ведеться збір інформації. Докази, які отримала поліція проти правопорушників, будуть передані до прокуратури.

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Нагадаємо, гра відбіркового турніру до Євро-2020, яка відбулася 14 жовтня у столиці Болгарії Софії, була затьмарена расистськими витівками з боку групи болгарських вболівальників. Так, вони вигукували образи на адресу чорношкірих гравців збірної Англії, зокрема, імітуючи крики мавп, а також демонстували нацистські вітання. Через це матч довелося двічі переривати, щоб вгамувати пристрасті на стадіоні.

15 жовтня через цей скандал подав у відставку глава Болгарського футбольного союзу (БФС) Борислав Михайлов. Згодом болгарський тренер Красімір Балаков попросив вибачення у англійських футболістів через поведінку болгарських фанів. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив через інцидент дисциплінарне провадження, а у Міжнародній федерації футболу заявили, що можуть вдатися до більш жорстких покарань за расистські інциденти під час футболу, зокрема, назавжди забороняти відвідувати стадіони особам, які беруть у цьому участь.

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