 У Болгарії затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

У Болгарії затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

У Болгарії затримано Олексія Левіна, який є одним з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк, повідомив Офіс генпрокурора. Левіна розшукували з серпня 2018 року, коли він покинув територію України.

Демонстрація проти нападів на активістів, архівне фото

Демонстрація проти нападів на активістів, архівне фото

У Болгарії в п'ятницю, 24 січня, затримано одного з підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Левіна. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"Щойно працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк", - йдеться у повідомленні.

Левін перетнув кордон України 19 серпня 2018 року. Згодом його оголосили у міжнародний розшук. У СБУ повідомили, що вважають Левіна одним з організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, 20 січня внаслідок спецоперації у Херсонській області, було затримано ще одного із підозрюваних у цій справі - Ігоря Павловського. Наступного дня суд його заарештував до 4 березня.

31 липня 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення. У цій справі вже винесено вирок п'ятьом обвинуваченим: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам -  Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено ув'язнення від трьох до шести з половиною років.

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