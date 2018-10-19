У Болгарії засудили до 30 років ув'язнення вбивцю журналістки Вікторії Марінової

21-річний громадянин Болгарії Северін К. отримав 30 років ув'язнення за зґвалтування та вбивство 30-річної болгарської журналістки Вікторії Марінової. Відповідне рішення ухвалив у понеділок, 22 квітня, суд у болгарському місті Русе, передає агенція новин AFP.

Раніше засуджений визнав свою провину в зґвалтуванні та вбивстві журналістки, чим уникнув довічного ув'язнення, котре йому загрожувало. Сторона обвинувачення зазначила, що тут ідеться про злочин, скоєний на сексуальному ґрунті, тож напад на журналістку та її вбивство не мають нічого спільного з її професійною діяльністю. Під час скоєння злочину нападник був у стані алкогольного сп'яніння, передає з посиланням на місцеві ЗМІ інформагенція dpa.

Нагадаємо, 7 жовтня 2018 року в парку в болгарському місті Русе було виявлено тіло 30-річної Вікторії Марінової, яка працювала на приватному телеканалі TVN. Cмерть була викликана ударами по голові та задушенням.

Наприкінці вересня того ж року Марінова в одній з програм свого ток-шоу "Детектор" взяла інтерв'ю у двох журналістів, які займаються розслідуванням імовірної розтрати грошей з бюджету ЄС болгарськими бізнесменами і політиками.

Згодом нападника затримали у Німеччині, де перебувала його родина. Його екстрадували до Болгарії.