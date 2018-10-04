 У Болгарії жорстоко вбито тележурналістку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

У Болгарії жорстоко вбито тележурналістку

Жорстоко вбита Вікторія Марінова у вересні запустила власне ток-шоу "Детектор" на болгарському телеканалі TVN. Представник ОБСЄ закликав до ретельного розслідування.

У Болгарії сталося вбивство

У болгарському місті Русе вбито тележурналістку Вікторію Марінову. Слідство вивчає як особисті контакти, так і професійну діяльність загиблої, заявив у неділю, 7 жовтня, регіональний прокурор Георгій Георгієв. За його словами, смерть викликана неодноразовими ударами по голові і задушенням. Тіло журналістки було виявлено напередодні, 6 жовтня, в парку.

Відповідальний за питання свободи ЗМІ представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Арлем Дезір закликав до повного і ретельного розслідування вбивства.

За інформацією місцевих ЗМІ, Марінова була адміністративним директором відділення телеканалу TVN в Русе. Наприкінці вересня вона запустила власне ток-шоу "Детектор".

У 2018 році Болгарія опустилася на 111-е місце в щорічному рейтингу свободи ЗМІ, який укладається міжнародною правозахисною організацією "Репортери без кордонів". Це найгірший результат серед членів Євросоюзу. Поширення корупції, тіньові схеми володіння ЗМІ, змови між журналістами, політиками та олігархами ускладнюють об'єктивне висвітлення ситуації в країні, вважають правозахисники.

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