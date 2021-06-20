 У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2021

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Новини

У Болгарії внаслідок аварії автобуса загинули 46 людей

Більшість загиблих, серед яких 12 дітей, є громадянами Північної Македонії, куди і прямував автобус. МЗС України не повідомляє, щоб серед загиблих були українці.

На місці ДТП в Болгарії

На місці ДТП в Болгарії

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Болгарії у ніч на вівторок, 23 листопада, загинули щонайменше 46 людей, зокрема 12 дітей, повідомив прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв. Ще семеро людей травмовані та госпіталізовані, їхнє життя поза небезпекою, повідомило міністерство внутрішніх справ Болгарії. Загалом в автобусі перебували понад 50 пасажирів та двоє водіїв.

Трагедія сталася близько першої години ночі на автомагістралі "Стума" на південь від Софії. Автобус з наразі не встановлених причин врізався у загорожу та перекинувся. За повідомленнями агенцій, загиблих було багато, оскільки в автобусі спалахнула пожежа. Коли саме сталось загоряння - до чи після зіткнення - також невідомо. Справу про ДТП розслідує генеральна прокуратура Болгарії.

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Майже всі пасажири автобуса були громадянами Північної Македонії, але серед жертв є громадянин Сербії та громадянин Бельгії. Автобус був зареєстрований у Скоп'є. Він прибув до Болгарії з Туреччини і прямував до Північної Македонії. Автокатастрофа сталася на ділянці траси в пагорбовій місцевості, де аварії трапляються часто. В.о. прем'єр-міністра Болгарії Стефан Янєв заявив, що глибоко вражений тим, що сталося, і назвав це величезною трагедією.

Між тим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття рідним та близьким громадян Північної Македонії, які загинули в масштабній ДТП у Болгарії. Він не повідомив, чи є серед загиблих громадяни України.  

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