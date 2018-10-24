 У Болгарії викрили чиновників, які продавали паспорти українцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

У Болгарії викрили чиновників, які продавали паспорти українцям

Прокуратура Болгарії проводить розслідування проти чиновників, які за винагороду допомагали отримати болгарські паспорти громадянам України, Молдови та Македонії. Один паспорт коштував покупцям до п'яти тисяч євро.

прапор єс, прапор болгарії

Особи, які купували болгарські паспорти, отримали змогу пересуватися по ЄС без віз

У Болгарії правоохоронці викрили корумпованих чиновників, які за грошову винагороду допомагали тисячам іноземців з країн, які не входять до ЄС, отримати болгарські паспорти. Генеральна прокуратура Болгарії в понеділок, 29 жовтня, заявила, що проводить розслідування щодо співробітників відомства у справах болгар, які проживають за кордоном, повідомляє агенція AFP.

Підозрюваних осіб звинувачують у корупції, підробці документів, зловживанні службовим становищем та створенні кримінального угруповання.

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Ставши громадянами Болгарії, покупці паспортів могли вільно пересуватися та проживати на території ЄС. За даними ЗМІ, покупцями паспортів були громадяни України, Молдови та Македонії. У цих країнах проживають етнічні болгарські меншини. Представники цих меншин, надавши докази про наявність болгарського коріння, можуть подавати заяви на отримання громадянства Болгарії. Підозрюваним чиновникам закидають, що вони за винагороду надавали підроблені довідки особам, які не є болгарами.

За даними правоохоронців, підозрювані отримували близько п'яти тисяч євро за одну таку підроблену довідку, а на тиждень їх видавали близько тридцяти. Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція в понеділок затримала керівника відомства у справах болгар, які проживають за кордоном, та близько двадцяти інших підозрюваних.

Нагадаємо, з 2007 року Болгарія є членом ЄС. За останні десять років, за даними міністерства юстиції Болгарії, країна видала близько 115 тисяч паспортів іноземцям з болгарським корінням.

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