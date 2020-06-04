 У Берліні ухвалили закон проти дискримінації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Берліні ухвалили закон проти дискримінації

Ухвалений у Берліні антидискримінаційний закон спрямований на захист громадян від чиновників та поліції. Втім, деякі політики вважають, що він дає можливості для зловживань.

У Берліні ухвалили антидискримінаційний закон

У Берліні ухвалили антидискримінаційний закон

Берлін став першою федеральною землею Німеччини, де був ухвалений закон проти дискримінації. Його в четвер, 4 червня, підтримав парламент міста-землі. За документ проголосували 86 депутатів зі 143, проти - 57.

Закон передбачає, що у федеральній землі Берлін ніхто не може бути підданий дискримінації за статевою, етнічною чи релігійною ознакою, а також з причин свого світогляду. Він має на меті захистити громадян від проявів дискримінації з боку чиновників і поліції.

Низка політиків уже розкритикувала новий закон. Голова берлінського відділення Християнсько-демократичного союзу Кай Вегнер (Kai Wegner) вважає, що тепер людина, яка вважає себе жертвою дискримінації, зможе без доказів заявити в поліцію, наприклад, на представника служб правопорядку. Поліцейським своєю чергою доведеться доводити, що прояву дискримінації не було.

"Це в прямому сенсі закон про дискримінацію чиновників", - заявив голова фракції Християнсько-демократичного союзу в берлінському парламенті Буркхард Дреггер (Burkard Dregger).

Дивитись відео 02:01

Жіночі марші: з червоними губами проти дискримінації (08.03.2018)

DW.COM

Як у Німеччині забороняють сексистську рекламу

Німецькі міста хочуть позбутися сексизму в рекламі. DW з'ясувала, хто й за якими критеріями оцінює плакати та слогани. (22.02.2019)  

Майже третина німців не хоче жити поруч з мігрантами - опитування

Кожна третя особа з міграційним походженням зазнає дискримінації, коли шукає житло у Німеччині, свідчать результати опитування Федерального відомства боротьби з дискримінацією. (29.01.2020)  

ЄС привітав антидискримінаційні зміни до законодавства України

Посол ЄС в Україні сподівається, що ці норми потраплять і до нового Трудового кодексу, який у Верховній Раді мають обговорити найближчим часом. (12.11.2015)  

Реклама

Докладно

Робота Олександра Ткаченка медіаменеджером стала трампліном для його політичної кар'єри

Чого чекати від нового міністра культури Олександра Ткаченка

Професіоналізм нового міністра культури можуть використати для зачистки інформаційного поля в Україні, кажуть експерти.  

На ринку нафти до кінця 2020 року може виникнути дефіцит

Експерт: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти

Що буде з американською сланцевою нафтою і російським газом? Інтерв'ю DW з експертом з сировинних ринків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  