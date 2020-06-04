У Берліні ухвалили закон проти дискримінації

Берлін став першою федеральною землею Німеччини, де був ухвалений закон проти дискримінації. Його в четвер, 4 червня, підтримав парламент міста-землі. За документ проголосували 86 депутатів зі 143, проти - 57.

Закон передбачає, що у федеральній землі Берлін ніхто не може бути підданий дискримінації за статевою, етнічною чи релігійною ознакою, а також з причин свого світогляду. Він має на меті захистити громадян від проявів дискримінації з боку чиновників і поліції.

Низка політиків уже розкритикувала новий закон. Голова берлінського відділення Християнсько-демократичного союзу Кай Вегнер (Kai Wegner) вважає, що тепер людина, яка вважає себе жертвою дискримінації, зможе без доказів заявити в поліцію, наприклад, на представника служб правопорядку. Поліцейським своєю чергою доведеться доводити, що прояву дискримінації не було.

"Це в прямому сенсі закон про дискримінацію чиновників", - заявив голова фракції Християнсько-демократичного союзу в берлінському парламенті Буркхард Дреггер (Burkard Dregger).