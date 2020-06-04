У Берліні ухвалили закон проти дискримінації

Ухвалений у Берліні антидискримінаційний закон спрямований на захист громадян від чиновників та поліції. Втім, деякі політики вважають, що він дає можливості для зловживань.
Берлін став першою федеральною землею Німеччини, де був ухвалений закон проти дискримінації. Його в четвер, 4 червня, підтримав парламент міста-землі. За документ проголосували 86 депутатів зі 143, проти - 57.
Закон передбачає, що у федеральній землі Берлін ніхто не може бути підданий дискримінації за статевою, етнічною чи релігійною ознакою, а також з причин свого світогляду. Він має на меті захистити громадян від проявів дискримінації з боку чиновників і поліції.
Низка політиків уже розкритикувала новий закон. Голова берлінського відділення Християнсько-демократичного союзу Кай Вегнер (Kai Wegner) вважає, що тепер людина, яка вважає себе жертвою дискримінації, зможе без доказів заявити в поліцію, наприклад, на представника служб правопорядку. Поліцейським своєю чергою доведеться доводити, що прояву дискримінації не було.
"Це в прямому сенсі закон про дискримінацію чиновників", - заявив голова фракції Християнсько-демократичного союзу в берлінському парламенті Буркхард Дреггер (Burkard Dregger).
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