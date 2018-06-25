 У Берліні суд виніс вирок у справі про антисемітський напад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Берліні суд виніс вирок у справі про антисемітський напад

Сирійця, який напав на двох чоловіків у кіпах, визнали винним у завданні травм і образі та засудили до чотирьох тижнів ув'язнення.

Обвинувачений у нападі в залі суду, 19 червня 2018 року

Обвинувачений у нападі в залі суду, 19 червня 2018 року

У Берліні в понеділок, 25 червня, суд виніс вирок сирійцю, який напав на двох чоловіків у кіпах. За завдання небезпечних травм та образу 19-річного нападника засудили за ювенальним правом до чотирьох тижнів ув'язнення. Оскільки з квітня він перебував за ґратами, то попереднє ув'язнення йому було зараховано у відбування терміну, повідомляє агенція dpa. Очікується, що ще до кінця дня 25 червня засуджений вийде на волю.

Нагадаємо, інцидент стався в берлінському районі Пренцлауер-Берг 18 квітня. Троє чоловіків скоїли напад на 21-річного громадянина Ізраїлю і 24-річного громадянина ФРН, які йшли вулицею в традиційних юдейських релігійних головних уборах - кіпах.

DW.COM

Після антисемітського нападу в Берліні президент Центральної ради євреїв Німеччини не радить євреям відкрито носити кіпу в цій країні. Водночас у низці німецьких міст організовують акції солідарності з євреями. (24.04.2018)

У Німеччині почався процес над сирійцем, який у квітні напав у Берліні на двох чоловіків у кіпах. На суді він заявив, що хотів лише налякати їх. (19.06.2018)

Нападники почали вигукувати в їхній бік антисемітські образи та називали їх "яхуді" ("єврей" арабською. - Ред.). Після цього один із нападників почав бити ізраїльтянина ременем. Постраждалим вдалося зняти це на телефон, в подальшому відео було викладено в мережу інтернет. Через майже два дні нападник сам прийшов до поліції і здався.

Згодом один з постраждалих від нападу, 21-річний громадянин Ізраїлю, в інтерв'ю DW зазначив, що він не юдей, а "ізраїльтянин, який виріс в арабській родині". За словами чоловіка, він із приятелем - громадянином ФРН - проводив експеримент, намагаючись дізнатися, чи безпечно у Німеччині ходити в кіпі.

Інцидент отримав широкий розголос в Німеччині і став приводом для відновлення широкої дискусії про антисемітизм у країні. Акції протесту проти антисемітизму пройшли в Берліні і багатьох інших містах, їхні учасники на знак солідарності з євреями вдягали кіпи.

Дивитись відео 04:48
Now live
04:48 хв

Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)  

Також за темою

Deutschland Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin | Berlin wears kippa

У Берліні почався суд у справі про антисемітський напад 19.06.2018

У Німеччині почався процес над сирійцем, який у квітні напав у Берліні на двох чоловіків у кіпах. На суді він заявив, що хотів лише налякати їх.

Kippa

Євреям не радять носити кіпу в містах Німеччини 24.04.2018

Після антисемітського нападу в Берліні президент Центральної ради євреїв Німеччини не радить євреям відкрито носити кіпу в цій країні. Водночас у низці німецьких міст організовують акції солідарності з євреями.

Screenshot Youtube Antisemitischer Angriff in Berlin

У Берліні стався антисемітський напад на двох чоловіків 18.04.2018

В столиці Німеччини троє невідомих, імовірно, з антисемітських мотивів, напали на чоловіків, на яких були традиційні юдейські релігійні головні убори - кіпи. В уряді ФРН різко засудили інцидент.

Докладно

Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

Вся влада Ердогану

Реджеп Таїп Ердоган довго працював над створенням президентської системи правління в Туреччині. І нарешті досяг успіху. 

default

Як Україна інтегрується в європейські електромережі

Україна зробила перші кроки, аби відділитися від спільної з Росією енергосистеми та приєднатися до європейських мереж.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  