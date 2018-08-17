 У Берліні протестували проти маршу неонацистів, постраждав поліцейський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2018

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Новини

У Берліні протестували проти маршу неонацистів, постраждав поліцейський

Один правоохоронець постраждав під час акцій праворадикалів та їхніх противників у Берліні. Неонацисти зібралися на марш до роковин смерті Рудольфа Гесса.

Акція антифашистів у районі Берліна Шпандау, 18 серпня 2018 року

Акція антифашистів у районі Берліна Шпандау, 18 серпня 2018 року

Кілька тисяч людей вийшли в Берліні у п'ятницю, 18 серпня, на протест проти маршу неонацистів до роковин смерті соратника Гітлера Рудольфа Гесса (Rudolf Heß).  Понад 600 представників правоекстремістських організацій під гнівні вигуки противників пройшли маршем берлінським районом Фрідріхсгайн, повідомляє агентство dpa. 

Спочатку неонацисти планували зібратися в району Шпандау, де розташовувалася в'язниця, в якій відбував довічне ув'язнення та покінчив життя самогубством 17 серпня 1987 року Рудольф Гесс, - один із найближчих соратників Гітлера і його заступник у Націонал-соціалістичній робітничій партії Німеччини до 1941 року. Утім, оскільки в Шпандау зібралися лише 50 людей, акцію перенесли до району Фрідріхсгайн на сході столиці.

Неонацисти під охороною поліції пройшли маршем у районі Фрідріхсгайн

Неонацисти під охороною поліції пройшли маршем у районі Фрідріхсгайн

Речник поліції Берліна повідомив, що деякі з праворадикалів отримали тілесні ушкодження, бо їхні противники жбурляли в них каміння та пляшки, інформує агенція Reuters. Також від хуліганських дій антидемонстрантів постраждав один поліцейський. Для упередження насильства в Берліні під час акції були задіяні 2300 правоохоронців.

Торік близько тисячі представників лівих організацій та мешканців Берліна заблокували ходу понад 500 правих екстремістів, присвячену 30-м роковинам смерті Гесса.

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