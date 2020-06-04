У Берліні перейменують станцію метро "Вулиця маврів"

Станцію метро "Моренштрассе" (Mohrenstraße - у перекладі з німецької - "Вулиця маврів") у Берліні перейменують на "Вулицю Глінки" на честь російського композитора Михайла Глінки.

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Рішення було ухвалено після тривалих дебатів про дискримінаційний характер назви "Вулиці маврів", повідомила в п'ятницю, 3 липня,берлінська транспортна компанія BVG. "З розуміння і поваги до суперечливих суперечок навколо назви вулиці BVG вирішила не використовувати його для назви станції", - сказано в заяві.

Після станції перейменують саму вулицю?

За даними компанії, перейменування триватиме кілька тижнів, воно має завершитися до кінця 2020 року. Зазначається, що влада берлінського району Мітте перевірить, чи потрібно перейменувати саму вулицю, однак це може тривати значно довше. Сама суперечка про назву триває вже кілька років.

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Нову назву станція метро отримає завдяки назві іншої вулиці - Глінкаштрассе, яка проходить перпендикулярно до Моренштрассе неподалік від станції. Російський композитор Михайло Глінка неодноразово приїжджав, жив і навчався в Берліні, який був його одним з улюблених міст. Помер Глінка також у Берліні в 1857 році.

Вулиця Моренштрассе у Берліні носить цю назву з початку 18 сторіччя. На ній, зокрема, у 1837-38 роках жив під час свого навчання в університеті Карл Маркс.