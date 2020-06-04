 У Берліні перейменують станцію метро ″Вулиця маврів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Берліні перейменують станцію метро "Вулиця маврів"

Рішення ухвалено після тривалих дебатів про дискримінаційну назву вулиці. Після цього можуть перейменувати і саму вулицю Моренштрасе у Берліні.

Станция со старым названием

Станция со старым названием

Станцію метро "Моренштрассе" (Mohrenstraße - у перекладі з німецької - "Вулиця маврів") у Берліні перейменують на "Вулицю Глінки" на честь російського композитора Михайла Глінки.

Читайте також: Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича

Рішення було ухвалено після тривалих дебатів про дискримінаційний характер назви "Вулиці маврів", повідомила в п'ятницю, 3 липня,берлінська транспортна компанія BVG. "З розуміння і поваги до суперечливих суперечок навколо назви вулиці BVG вирішила не використовувати його для назви станції", - сказано в заяві.

Після станції перейменують саму вулицю?

За даними компанії, перейменування триватиме кілька тижнів, воно має завершитися до кінця 2020 року. Зазначається, що влада берлінського району Мітте перевірить, чи потрібно перейменувати саму вулицю, однак це може тривати значно довше. Сама суперечка про назву триває вже кілька років.

Читайте також: Рекомунізація. Чому українським вулицям повертають попередні назви

Нову назву станція метро отримає завдяки назві іншої вулиці - Глінкаштрассе, яка проходить перпендикулярно до Моренштрассе неподалік від станції. Російський композитор Михайло Глінка неодноразово приїжджав, жив і навчався в Берліні, який був його одним з улюблених міст. Помер Глінка також у Берліні в 1857 році.

Вулиця Моренштрассе у Берліні носить цю назву з початку 18 сторіччя. На ній, зокрема, у 1837-38 роках жив під час свого навчання в університеті Карл Маркс.

Дивитись відео 10:23

Карл Шлеґель: Минуле в Україні використовують для політичної боротьби

 

Також за темою

Deutschland Berlin | Coronavirus | Brandenburger Tor, wenige Menschen

У Берліні ухвалили закон проти дискримінації 04.06.2020

Ухвалений у Берліні антидискримінаційний закон спрямований на захист громадян від чиновників та поліції. Втім, деякі політики вважають, що він дає можливості для зловживань.

Реклама

Докладно

М'ясокомбінати й поширення COVID-19

М'ясокомбінати в ЄС - джерела поширення COVID-19

Причини - в умовах життя і праці робітників, з яких багато хто гастарбайтери.  

Вугільна електростанція у Єншвальде в землі Бранденбург

Відмова від вугілля у ФРН: Бундестаг ухвалив закон

У Німеччині до 2038 року відключать електростанції, що працюють на бурому та кам'яному вугіллі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  