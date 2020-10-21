У Берліні вандали пошкодили ще одну скульптуру

На музейному острові в Берліні вдруге за місяць був скоєний акт вандалізму. У ніч на суботу, 24 жовтня, була розмальована графіті велика гранітна чаша в саду Люстгартен, повідомляє Фонд прусської культурної спадщини, в управлінні якого перебувають берлінські державні музеї на острові.

У ніч на 24 жовтня в поліцію надійшов дзвінок від очевидця, котрий засвідчив, що бачив як група молодих людей розбризкувала фарбу. Згодом співробітникам органів правопорядку вдалося затримати двох підозрюваних - молодих людей у ​​віці 17 і 21 років.

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Тепер пошкоджену чашу має оглянути фахівець-реставратор. Ця чаша - витвір архітектора Карла Фрідріха Шинкеля (1781-1841), розповів інформагенції dpa директор Колекції класичних старожитностей Андреас Шолль (Andreas Scholl). За його словами, раніше час від часу на чаші зустрічалися незначні графіті, але не таких масштабів.

Це - не перший акт вандалізму протягом місяця. Однак поки що немає свідчень, які вказують на взаємозв'язок цього акту вандалізму з тими, що раніше були вчинені на музейному острові в Берліні, зазначають у поліції.

Днями стало відомо, що від скоєних 3 жовтня актів вандалізму на музейному острові зазнали шкоди не менше 70 творів мистецтва. Інциденти зафіксували в Пергамському музеї, Старій Національній галереї, Новому музеї й низці інших. Тоді невідомі заляпали маслянистою рідиною єгипетські саркофаги, кам'яні скульптури і полотна XIX століття.