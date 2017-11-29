 У Бельгії проходять вибори до парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Новини

У Бельгії проходять вибори до парламенту

Близько восьми мільйонів бельгійців мають обрати депутатів до національного парламенту. Вибори у країні є обов'язковими.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Бельгії Шарль Мішель

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Бельгії Шарль Мішель

У Бельгії у неділю, 26 травня, одночасно з голосуванням за євродепутатів проходять вибори до національного парламенту. Виборчі дільниці відкрились о восьмій ранку, голосування триватиме до 14:00 на більшості виборчих дільниць і до 16:00 - у регіонах з електронною системою голосування.

Близько восьми мільйонів громадян Бельгії можуть віддати свої голоси за 150 депутатів Палати представників, а також обрати федеральні та місцеві парламенти у Валлонії, Фландрії та Брюссельському регіоні. Вибори у країні є обов'язковими.

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Напередодні Шарль Мішель подав монарху прохання про відставку після того, як бельгійський парламент висловив йому недовіру. Урядовий криза в Бельгії стала наслідком незгоди щодо міграційного пакту ООН. (19.12.2018)

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель на тлі урядової кризи в країні заявив, що піде з посади. Перед цим парламент країни висловив йому вотум недовіри. (18.12.2018)

Традиційно населення Фландрії найбільше підтримує праві партії, тоді як у Валлонії та Брюссельському регіоні сильніші позиції соціалістів, інформує агенція AFP. Окрім того, після багатомісячних протестів екологічних активістів, у Валлонії високі шанси отримати підтримку є у "зелених". Водночас, згідно з соцопитуваннями, найбільшою партією країни може залишитися націоналістична N-VA ("Новий фламандський альянс"), передає агенція dpa.

Наприкінці 2018 року N-VA залишила урядову коаліцію через незгоду з позицією прем'єр-міністра Шарля Мішеля щодо міграційного пакту ООН. Після цього прем'єр пішов у відставку, але до сих пір виконував обов'язки голови уряду. Очікується, що якщо N-VA не отримає більшості у парламенті, то формування коаліції триватиме довго. У 2010 році формування коаліція та уряду в Бельгії тривало рекордний 541 день, а у 2014 році - чотири місяці.

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