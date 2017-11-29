У Бельгії проходять вибори до парламенту

У Бельгії у неділю, 26 травня, одночасно з голосуванням за євродепутатів проходять вибори до національного парламенту. Виборчі дільниці відкрились о восьмій ранку, голосування триватиме до 14:00 на більшості виборчих дільниць і до 16:00 - у регіонах з електронною системою голосування.

Близько восьми мільйонів громадян Бельгії можуть віддати свої голоси за 150 депутатів Палати представників, а також обрати федеральні та місцеві парламенти у Валлонії, Фландрії та Брюссельському регіоні. Вибори у країні є обов'язковими.

Традиційно населення Фландрії найбільше підтримує праві партії, тоді як у Валлонії та Брюссельському регіоні сильніші позиції соціалістів, інформує агенція AFP. Окрім того, після багатомісячних протестів екологічних активістів, у Валлонії високі шанси отримати підтримку є у "зелених". Водночас, згідно з соцопитуваннями, найбільшою партією країни може залишитися націоналістична N-VA ("Новий фламандський альянс"), передає агенція dpa.

Наприкінці 2018 року N-VA залишила урядову коаліцію через незгоду з позицією прем'єр-міністра Шарля Мішеля щодо міграційного пакту ООН. Після цього прем'єр пішов у відставку, але до сих пір виконував обов'язки голови уряду. Очікується, що якщо N-VA не отримає більшості у парламенті, то формування коаліції триватиме довго. У 2010 році формування коаліція та уряду в Бельгії тривало рекордний 541 день, а у 2014 році - чотири місяці.