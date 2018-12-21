У Бельгії напали з ножем на бургомістра Брюгге

У бельгійському місті Брюгге в суботу, 20 червня, невідомий напав на бургомістра Дірка Де Фау з ножем та тяжко поранив його у горло. 62-річного політика прооперували, його стан стабільний, повідомляє агентство dpa. Де Фау сподівається, що невдовзі зможе повернутися до роботи.

Тим часом підозрюваний нападник був затриманий за підозрою у спробі вбивства. Мотив нападу поки що не відомий.

За даними місцевих ЗМІ, бургомістр зміг сам подзвонити до служби порятунку, а його водій доставив його до лікарні. Можливо, нападник є одним з колишніх клієнтів мера Брюгге, який також працює адвокатом.

Брюгге є туристичним містом з населенням у 120 тисяч жителів на заході Бельгії, неподалік в узбережжя Північного моря.