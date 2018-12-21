У Бельгії напали з ножем на бургомістра Брюгге

У бельгійському місті Брюгге в суботу, 20 червня, невідомий напав на бургомістра Дірка Де Фау з ножем та тяжко поранив його у горло. 62-річного політика прооперували, його стан стабільний, повідомляє агентство dpa. Де Фау сподівається, що невдовзі зможе повернутися до роботи.
Тим часом підозрюваний нападник був затриманий за підозрою у спробі вбивства. Мотив нападу поки що не відомий.
За даними місцевих ЗМІ, бургомістр зміг сам подзвонити до служби порятунку, а його водій доставив його до лікарні. Можливо, нападник є одним з колишніх клієнтів мера Брюгге, який також працює адвокатом.
Брюгге є туристичним містом з населенням у 120 тисяч жителів на заході Бельгії, неподалік в узбережжя Північного моря.
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10. Лондон, Великобританія
За кількістю відвідувачів Лондон випереджає усі інші міста. Понад 17 мільйонів туристів щороку приїжджають до міста Темзі. Їх приваблюють легендарні музеї й театри, королівський гламур, сучасна архітектура та фешенебельні торгівельні райони.
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9. Кіото, Японія
Колишня столиця імперії сьогодні вважається історичним серцем Японії, яке пропонує велику кількість палаців, монастирів, мавзолеїв, храмів та дзен-садів. До цього варто додати жваве мистецьке життя Кіото, смачну їжу та дивовижні пейзажі, які виводять місто у топ-список найпривабливіших туристичних напрямків.
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10 найкрасивіших міст світу
8. Брюгге, Бельгія
Перлина середньовіччя: вимощені бруківкою дороги, невеликі цегляні будиночки, розташовані один біля одного, готичні церкви та численні канали роблять Брюгге одним із найромантичніших міст Європи.
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7. Прага, Чехія
Празький град, якому більше тисячі років, вважається одним з найбільших замків у світі. Він височіє над містом на Влтаві. А в його підніжжі - лабіринт маленьких вуличок у центрі старого міста, де відвідувачі можуть здійснити подорож у часі й зануритися в епоху середньовіччя.
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10 найкрасивіших міст світу
6. Рим, Італія
"Вічне місто" існує близько трьох тисяч років і з гордістю демонструє залишки своєї довгої історії: Колізей, фонтан Треві, Іспанські сходи та собор Святого Петра. Однак Рим не схожий на припалий пилом музей, у ньому вирує життя.
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5. Париж, Франція
Париж - місто кохання, культури, музеїв та французького смаку до життя. Лувр, Центр Помпіду, Ейфелева вежа, Тріумфальна арка, Єлисейські поля, Нотр-Дам, Сакре-Кер, Версаль - у цьому місті багато цікавинок, на які варто подивитися.
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4. Сідней, Австралія
Друге за величиною місто Австралії може похвалитися фантастичним розташуванням - це найбільша природна гавань у світі з кілометрами піщаних пляжів. До того ж місто має дивовижну архітектуру. Найвідоміший приклад - Сіднейський оперний театр.
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10 найкрасивіших міст світу
3. Відень, Австрія
Собор святого Стефана, палац Гофбург, парк атракціонів "Пратер" та неповторні віденські кав'ярні - все це невід'ємні принади столиці Австрії. Тут ви можете відчути на власному досвіді величчя та розкіш днів колишньої імперії.
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10 найкрасивіших міст світу
2. Будапешт, Угорщина
Майже всі пам'ятки міста розташувалися на березі Дунаю: відомий спа-готель Gellért з його термальними купальнями, головна будівля університету, замковий пагорб з Будайською фортецею або ж будівля угорського парламенту. Завдяки цій красі столиця Будапешт отримала ім'я "Королева Дунаю".
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10 найкрасивіших міст світу
1. Флоренція, Італія
Найкрасивіше місто світу, за результатами опитування, знаходиться в Італії: Флоренція, столиця регіону Тоскана. Флоренція із її численними музеями, палацами та іншими пам'ятками також вважається місцем народження мистецтва епохи Ренесансу. Такі митці як Леонардо да Вінчі залишили свій слід в історії міста.
Автор: Керстін Шмідт, Яна Лук'янець