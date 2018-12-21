 У Бельгії напали з ножем на бургомістра Брюгге | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Бельгії напали з ножем на бургомістра Брюгге

Невідомий завдав бургомістру бельгійського міста Брюгге ножового поранення. Бургомістр перебуває в лікарні, нападника затримали.

Брюгге

Брюгге

У бельгійському місті Брюгге в суботу, 20 червня, невідомий напав на бургомістра Дірка Де Фау з ножем та тяжко поранив його у горло. 62-річного політика прооперували, його стан стабільний, повідомляє агентство dpa. Де Фау сподівається, що невдовзі зможе повернутися до роботи.

Тим часом підозрюваний нападник був затриманий за підозрою у спробі вбивства. Мотив нападу поки що не відомий.

За даними місцевих ЗМІ, бургомістр зміг сам подзвонити до служби порятунку, а його водій доставив його до лікарні. Можливо, нападник є одним з колишніх клієнтів мера Брюгге, який також працює адвокатом.

Брюгге є туристичним містом з населенням у 120 тисяч жителів на заході Бельгії, неподалік в узбережжя Північного моря.

  • Лондон, Великобританія

    10 найкрасивіших міст світу

    10. Лондон, Великобританія

    За кількістю відвідувачів Лондон випереджає усі інші міста. Понад 17 мільйонів туристів щороку приїжджають до міста Темзі. Їх приваблюють легендарні музеї й театри, королівський гламур, сучасна архітектура та фешенебельні торгівельні райони.

  • Кіото, Японія

    10 найкрасивіших міст світу

    9. Кіото, Японія

    Колишня столиця імперії сьогодні вважається історичним серцем Японії, яке пропонує велику кількість палаців, монастирів, мавзолеїв, храмів та дзен-садів. До цього варто додати жваве мистецьке життя Кіото, смачну їжу та дивовижні пейзажі, які виводять місто у топ-список найпривабливіших туристичних напрямків.

  • Брюгге, Бельгія

    10 найкрасивіших міст світу

    8. Брюгге, Бельгія

    Перлина середньовіччя: вимощені бруківкою дороги, невеликі цегляні будиночки, розташовані один біля одного, готичні церкви та численні канали роблять Брюгге одним із найромантичніших міст Європи.

  • Прага, Чехія

    10 найкрасивіших міст світу

    7. Прага, Чехія

    Празький град, якому більше тисячі років, вважається одним з найбільших замків у світі. Він височіє над містом на Влтаві. А в його підніжжі - лабіринт маленьких вуличок у центрі старого міста, де відвідувачі можуть здійснити подорож у часі й зануритися в епоху середньовіччя.

  • Рим, Італія

    10 найкрасивіших міст світу

    6. Рим, Італія

    "Вічне місто" існує близько трьох тисяч років і з гордістю демонструє залишки своєї довгої історії: Колізей, фонтан Треві, Іспанські сходи та собор Святого Петра. Однак Рим не схожий на припалий пилом музей, у ньому вирує життя.

  • Париж, Франція

    10 найкрасивіших міст світу

    5. Париж, Франція

    Париж - місто кохання, культури, музеїв та французького смаку до життя. Лувр, Центр Помпіду, Ейфелева вежа, Тріумфальна арка, Єлисейські поля, Нотр-Дам, Сакре-Кер, Версаль - у цьому місті багато цікавинок, на які варто подивитися.

  • Сідней, Австралія

    10 найкрасивіших міст світу

    4. Сідней, Австралія

    Друге за величиною місто Австралії може похвалитися фантастичним розташуванням - це найбільша природна гавань у світі з кілометрами піщаних пляжів. До того ж місто має дивовижну архітектуру. Найвідоміший приклад - Сіднейський оперний театр.

  • Відень, Австрія

    10 найкрасивіших міст світу

    3. Відень, Австрія

    Собор святого Стефана, палац Гофбург, парк атракціонів "Пратер" та неповторні віденські кав'ярні - все це невід'ємні принади столиці Австрії. Тут ви можете відчути на власному досвіді величчя та розкіш днів колишньої імперії.

  • Будапешт, Угорщина

    10 найкрасивіших міст світу

    2. Будапешт, Угорщина

    Майже всі пам'ятки міста розташувалися на березі Дунаю: відомий спа-готель Gellért з його термальними купальнями, головна будівля університету, замковий пагорб з Будайською фортецею або ж будівля угорського парламенту. Завдяки цій красі столиця Будапешт отримала ім'я "Королева Дунаю".

  • Флоренція, Італія

    10 найкрасивіших міст світу

    1. Флоренція, Італія

    Найкрасивіше місто світу, за результатами опитування, знаходиться в Італії: Флоренція, столиця регіону Тоскана. Флоренція із її численними музеями, палацами та іншими пам'ятками також вважається місцем народження мистецтва епохи Ренесансу. Такі митці як Леонардо да Вінчі залишили свій слід в історії міста.

    Автор: Керстін Шмідт, Яна Лук'янець


DW.COM

Відкриття кордонів: в ЄС досі немає єдності

У середині червня внутрішні кордони в Європі нарешті зможуть відкритися після послаблення карантинних обмежень. Однак відбудеться це не скрізь і не для всіх, що може спричинити неабияку плутанину. (03.06.2020)  

Коронавірус: Бельгія почне поступово скасовувати обмеження з травня

В уряді Бельгії озвучили план скасування обмежень, пов'язаних із епідемією COVID-19. Режим ізоляції поступово пом'якшуватимуть, починаючи з 4 травня. (25.04.2020)  

Також за темою

Холодні та красиві: фестиваль крижаних скульптур у Брюгге (21.12.2018) 21.12.2018

Зимова магія з криги та світла: в бельгійському місті Брюгге влаштували незвичне дійство. Світлове шоу та музика перетворили фестиваль крижаних скульптур на окремий дивовижний світ.

Реклама

Докладно

Оприлюднення британськими вченими попередніх результатів досліждення терапії важких пацієнтів з COVID-19 стало справжньою сенсацією

COVID-19: хайп навколо дексаметазону

За даними британських вчених, протизапальний засіб дексаметазон зменшує смертність серед важких пацієнтів з COVID-19.  

За деякими прогнозами, електроніка може подорожчати на 5 відсотків (фотоілюстрація)

Чому в Україні подорожчають смартфони та папір?

Це наслідок ухвалення змін до закону про управління майновими правами правовласників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  