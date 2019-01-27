У Белграді протестувальники вимагають свободи медіа та вільних виборів

Тисячі протестувальників зібралися в неділю, 17 березня, біля резиденції президента Сербії Александара Вучича в Белграді з вимогами вільних виборів та більшої свободи медіа. Як повідомляє агентство Reuters, поліцейські застосували сльозогінний газ проти невеликої групи демонстрантів, які намагалися встановити аудіоапаратуру неподалік від резиденції.

Напередодні ввечері протестувальники, до якої належали й лідери опозиційних партій, увірвалися до офісу державної телекомпанії, яка, на їхню думку, замало приділяє уваги протестам. Поліція згодом очистила будівлю від демонстрантів. Це був найсерйозніщий інцидент під час кількох місяців мирних антиурядових протестів.

Президент Вучич, утім, заявив, що його не лякають протестувальники, яких він назвав "хуліганами". Двох опозиційних лідерів він назвав "фашистом" та "олігархом".

Нагадаємо, що причиною для проведення першої масової акції 8 грудня стало жорстоке побиття опозиціонера Борко Стефановича, вчинене 23 листопада в місті Крушевац на півдні Сербії. Цей злочин досі не розкрито.