 У Белграді протестувальники вимагають свободи медіа та вільних виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2019

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Новини

У Белграді протестувальники вимагають свободи медіа та вільних виборів

У Сербії тривають протести проти президента країни Александара Вучича. Демонстранти вимагають свободи медіа та вільних виборів.

Протестувальники біля резиденції президента Сербії

Протестувальники біля резиденції президента Сербії в Белграді

Тисячі протестувальників зібралися в неділю, 17 березня, біля резиденції президента Сербії Александара Вучича в Белграді з вимогами вільних виборів та більшої свободи медіа. Як повідомляє агентство Reuters, поліцейські застосували сльозогінний газ проти невеликої групи демонстрантів, які намагалися встановити аудіоапаратуру неподалік від резиденції.

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Кілька тисяч демонстрантів вийшли на вулиці Белграда, щоб закликати до відставки президента країни Александара Вучича. Акції протесту тривають восьмий тиждень поспіль. (27.01.2019)

У демонстрації в Белграді взяли участь кілька тисяч осіб. Акції протесту в сербській столиці тривали шосту суботу поспіль. Хвиля виступів розпочалася після нападу на опозиціонера Борко Стефановича. (13.01.2019)

Напередодні ввечері протестувальники, до якої належали й лідери опозиційних партій, увірвалися до офісу державної телекомпанії, яка, на їхню думку, замало приділяє уваги протестам. Поліція згодом очистила будівлю від демонстрантів. Це був найсерйозніщий інцидент під час кількох місяців мирних антиурядових протестів.

Президент Вучич, утім, заявив, що його не лякають протестувальники, яких він назвав "хуліганами". Двох опозиційних лідерів він назвав "фашистом" та "олігархом".

Нагадаємо, що причиною для проведення першої масової акції 8 грудня стало жорстоке побиття опозиціонера Борко Стефановича, вчинене 23 листопада в місті Крушевац на півдні Сербії. Цей злочин досі не розкрито.

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