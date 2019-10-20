У Бейруті сталися потужні вибухи: сотні поранених, є загиблі

У порту столиці Лівану Бейруті у вівторок, 4 серпня, сталось кілька потужних вибухів, внаслідок яких постраждали сотні людей, повідомив ліванський Червоний Хрест. За даними джерел інформагенції Reuters у медичних і безпекових колах, загинуло щонайменше десять людей.

Причина вибуху поки невідома. За одними даними, вибух міг статися на судні, завантаженому піротехнікою. За іншими даними, вибухнути міг склад з піротехнікою. Сили безпеки оточили район біля порту, туди є доступ лише для медиків і пожежників.

Пожежники на місці вибуху в Бейруті

Точна кількість постраждалих наразі невідома. Червоний Хрест відправив 30 бригад для допомоги людям, також оголошений збір крові для поранених, передає агенція dpa. За даними ЗМІ, багато людей були завалені уламками.

Точна кількість постраждалих від вибуху в Бейруті поки невідома

Внаслідок вибуху були пошкоджені будинки та вибиті вікна у багатьох будівлях. Навіть за кілька кілометрів від порту в деяких будинках обвалились балкони та стелі, передає агенція AFP. У тому числі був пошкоджений будинок колишнього прем'єр-міністра Лівану Саада Харірі.