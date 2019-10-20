У Бейруті сталися потужні вибухи: сотні поранених, є загиблі

У ліванській столиці Бейруті в районі порту сталися потужні вибухи. Загинули щонайменше десять людей. У Червоному Хресті говорять про сотні постраждалих.
У порту столиці Лівану Бейруті у вівторок, 4 серпня, сталось кілька потужних вибухів, внаслідок яких постраждали сотні людей, повідомив ліванський Червоний Хрест. За даними джерел інформагенції Reuters у медичних і безпекових колах, загинуло щонайменше десять людей.
Причина вибуху поки невідома. За одними даними, вибух міг статися на судні, завантаженому піротехнікою. За іншими даними, вибухнути міг склад з піротехнікою. Сили безпеки оточили район біля порту, туди є доступ лише для медиків і пожежників.
Точна кількість постраждалих наразі невідома. Червоний Хрест відправив 30 бригад для допомоги людям, також оголошений збір крові для поранених, передає агенція dpa. За даними ЗМІ, багато людей були завалені уламками.
Внаслідок вибуху були пошкоджені будинки та вибиті вікна у багатьох будівлях. Навіть за кілька кілометрів від порту в деяких будинках обвалились балкони та стелі, передає агенція AFP. У тому числі був пошкоджений будинок колишнього прем'єр-міністра Лівану Саада Харірі.
Унаслідок вибуху в мечеті на південному заході Пакистану загинули щонайменше 15 людей, майже два десятки дістали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
За даними спостерігачів, внаслідок вибуху бензовоза в місті Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 46 людей, ще близько 50 осіб поранені. Кількість жертв може зрости.