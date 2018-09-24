У Барселоні сталися сутички між поліцією та демонстрантами

Напередодні річниці референдуму щодо відокремлення Каталонії від Іспанії в Барселоні сталися заворушення. Сутички трапилися під час проведення акції прихильників виходу Каталонії зі складу Іспанії та одночасної демонстрації службовців іспанської Національної поліції та Цивільної гвардії у суботу, 29 вересня, передає агенція новин dpa. Регіональна поліція перешкоджала колоні мітингарів наблизитися до учасників демонстрації іспанських службовців. Близько двох тисяч іспанських представників органів безпеки й сил правопорядку вимагали підвищення зарплат, які, за їхніми даними, значно менші, ніж у каталонських поліцейських.

Регіональна поліція вишикувалася в ланцюг з метою розділення учасників демонстрацій, що проводилися в центрі Барселони. Близько 6000 агресивно налаштованих прихильників відокремлення Каталонії від Іспанії намагалися силою прорватися через кордон поліції. Дехто з агресивно налаштованих учасників акції атакував загони регіональних правоохоронців, котрі стежили за порядком.

Мітингарі закидали поліцейських пакетами з фарбою та яйцями, повідомляють іспанські засоби масової інформації. За даними органів місцевої влади, унаслідок заворушень не менше 14 осіб отримали різноманітні поранення. Як мінімум шестеро осіб було затримано, передає агенція новин AP.

Серед потерпілих один співробітник поліції. Повідомляється також, що трьох поранених доставили з травмами в лікарню. Ще трьом потерпілим медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо відокремлення від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до каталонського парламенту, що відбулися в грудні 2017 року.

Нині в Каталонії діє щонайменше три партії, що виступають за незалежність від Мадрида, відзначає агентство AFP. На останніх парламентських виборах в регіоні три партії, що виступають за самостійність Каталонії, сумарно здобули більш ніж половину зі 135 депутатських крісел у новому парламенті. Однак найбільше голосів отримала партія "Громадяни", яка виступає за єдність регіону з Іспанією.