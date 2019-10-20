У Барселоні сотні тисяч людей вийшли підтримати лідерів руху за незалежність

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Барселони, щоб взяти участь у маніфестації на підтримку засуджених в Іспанії лідерів каталонського руху за незалежність. За даними місцевої поліції, в проведеній у суботу, 26 жовтня, акції взяло участь близько 350 тисяч учасників.

Багато мітингарів розмахували каталонськими прапорами. Акцію організували дві найвпливовіші політичні сили серед тих, котрі виступають за відокремлення Каталонії від Іспанії, передає агенція новин AFP.

Як повідомляє кореспондент AFP, коли над колоною учасників масового заходу пролітав вертоліт поліції, демонстранти зустріли його свистом та несхвальними вигуками. Однак проявів насильства не спостерігалося.

Глава уряду Каталонії Кім Торра знову наголосив на незмінності курсу на отримання незалежності від Іспанії. Про це він заявив під час зустрічі з представниками місцевої влади. "На шляху до незалежності немає шляху назад", - сказав він, цитує агенція новин dpa.

Нагадаємо, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі строком від дев'яти до 13 років.

Їх визнано винними в організації у жовтні 2017 року забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті, а чотирьох з них - у розтраті державних коштів.

Водночас проти тодішнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона було видано новий міжнародний ордер на арешт.

Ці вироки спровокували масові акції протесту в Барселоні та інших містах Каталонії. Антиурядові виступи, що спочатку були мирними, переросли в сутички з поліцією, які 19 жовтня досягли свого апогею.

Під час безладів у Барселоні травми отримали щонайменше 60 людей, серед яких троє поліцейських та двоє журналістів. Заворушення також зафіксували в Таррагоні, Жироні, Лериді та інших містах.