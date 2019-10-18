У Барселоні понад 500 тисяч людей вимагали звільнення "політичних в'язнів"

У Каталонії не вщухають масові акції протесту. В п'ятницю, 18 жовтня, в центральній частині Барселони, за оцінками міської поліції, зібралися більш ніж 500 тисяч демонстрантів. Учасники акції вимагали звільнити "політичних в'язнів" - лідерів руху за незалежність регіону, яких нещодавно іспанський суд засудив до тривалих термінів ув'язнення, повідомляє агентство новин dpa.

Велика демонстрація в центрі Барселони відбулася без істотних інцидентів, на акції панувала переважно спокійна атмосфера. Мітингарі різного віку співали каталонський гімн, скандували гасла за незалежність регіону від Іспанії. Серед демонстрантів були й близько 30 тисяч осіб, котрі прибули в Барселону з різних міст та населених пунктів Каталонії у рамках так званих "маршів за свободу". Цього дня у регіоні відбувся також загальний страйк, який паралізував й Барселону.

На велику акцію протесту вийшли мітингарі різного віку

Неподалік від цієї великої маніфестації відбулася менша акція протесту. Її учасники - переважно вбрані в чорне прибічники руху "Антифа" - вступили в сутички з правоохоронцями поблизу будівлі управління поліції. Активісти жбурляли в поліцейських каміння та яйця, а також підпалювали сміттєві баки. Поліція застосувала проти хуліганів кийки. За даними правоохоронців, під час сутичок було затримано трьох активістів "Антифа", двоє з яких - неповнолітні.

Сутички між активістами Antifa та поліцією в Барселоні

У Барселоні вже п'ятий день поспіль фіксують сутички між поліцією та мітингарями.

Мадрид відправляє додаткові сили, "ель класіко" перенесли

Тим часом міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка пообіцяв 18 жовтня направити в Каталонію додаткові підрозділи національної гвардії, передає агентство Reuters. Утім, урядовець не уточнив, скільки гвардійців відправлять до Каталонії.

Цього ж дня стало відомо про перенесення через протести "ель класіко" - матчу між двома грандами іспанського футболу, "Барселоною" та мадридським "Реалом". Матч, який був запланований на 26 жовтня, має відбутися 18 грудня. У заяві "Барселони" зазначається, що клуб був впевнений у мирній поведінці своїх уболіваників та прагнув проведення матчу на рідному стадіоні "Камп Ноу" в запланований день, однак на вимогу комітету Федерації футболу Іспанії змушений був погодити нову дату зустрічі.