У Барселоні до мільйона людей вийшли на підтримку незалежності Каталонії

Близько одного мільйона осіб, за оцінками поліції, вийшли на вулиці Барселони у вівторок, 11 вересня, на підтримку незалежності Каталонії. У цей день відзначається Національний день Каталонії - Діада.

Вулицями міста проїхалися трактори із різних населених пунктів регіону, прикрашені прапорами руху за незалежність Каталонії, а демонстранти співали, вигукували гасла "Свобода!", "Республіка!", "Незалежність!" та несли транспаранти із написами на зразок "Побудуймо республіку!". У демонстрації взяли участь як студенти, так і люди похилого віку, багато людей прийшли цілими сім'ями та з дітьми, зазначає агентство Reuters. Демонстранти також вимагали негайного звільнення досі ув'язнених колишніх членів уряду регіону та лідерів руху за незалежність.

"Свобода" - одне з гасел демонстрантів

Голова уряду Каталонії Жоакім Торра назвав демонстрацію у вівторок початком нової "масової мобілізації" на підтримку незалежності Каталонії. До річниці референдуму про незалежність 1 жовтня в регіоні мають відбутися нові масові акції.

Новий іспанський прем'єр-соціаліст Педро Санчес у питанні ставлення до сепаратистського руху в Каталонії зайняв більш стриману позицію, ніж його попередник-консерватор Маріано Рахой, утім, він також виступає категорично проти ідеї набуття незалежності Каталонією.

У масовій акції в Барселоні взяло участь близько мільйона осіб

Національний день Каталонії, що відзначається в регіоні щороку 11 вересня, є сумною історичною датою для каталонців. У цей день в 1714 році завершилася облога Барселони іспанським військом. Після падіння Барселони Каталонія втратила автономію.