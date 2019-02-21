У Бангладеш чоловік намагався захопити пасажирський літак, його застрелили

У Бангладеш спецпризначенці застрелили чоловіка, який намагався захопити пасажирський літак авіакомпанії Bangladesh Biman, що направлявся з Дакки до Дубая. Під час польоту невідомий чоловік у віці близько 25 років зайшов до кабіни пілота та направив на нього пістолет.

Повідомляється, що він вимагав у екіпажу переговорів з прем'єр-міністеркою Шейх Хасіною, але його вимоги не відомі. Один з очевидців розповів журналістам, що через десять хвилин після злету чоловік двічі вистрелив, передає агенція AFP.

Після того, як літак здійснив екстрену посадку у місті Читтагонг, його оточили силовики. З літака були евакуйовані усі 142 пасажири та 14 членів екіпажу. Під час телефонних переговорів чоловік заявив, що в нього є бомба, повідомив очільник цивільної авіації країни Наїм Хасан. "Судячи з переговорів та діалогу, який ми мали з ним, він є психологічно хворим", - розповів Хасан.

Правоохоронці вели з чоловіком переговори і пропонували йому здатися. Але той діяв агресивно щодо правоохоронців в літаку і, як повідомив генерал-майор Матіур Рахман, у відповідь спецпризначенці відкрили по ньому вогонь.

Чоловік був поранений і затриманий. Пізніше від отриманих поранень він помер. "Ми не мали можливості вести переговори. Наші спецпризначенці повинні були діяти швидко", - сказав Рахман. У зловмисника знайшли лише пістолет. Буде проведено розслідування щодо того, як чоловіку вдалось пронести зброю в літак.