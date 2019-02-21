 У Бангладеш чоловік намагався захопити пасажирський літак, його застрелили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

У Бангладеш чоловік намагався захопити пасажирський літак, його застрелили

Молодий чоловік відкрив стрілянину в літаку та намагався захопити його. Спецпризначенці застрелили його після екстреної посадки літака.

Літак авіакомпанії Bangladesh Biman

Літак авіакомпанії Bangladesh Biman

У Бангладеш спецпризначенці застрелили чоловіка, який намагався захопити пасажирський літак авіакомпанії Bangladesh Biman, що направлявся з Дакки до Дубая. Під час польоту невідомий чоловік у віці близько 25 років зайшов до кабіни пілота та направив на нього пістолет.

Повідомляється, що він вимагав у екіпажу переговорів з прем'єр-міністеркою Шейх Хасіною, але його вимоги не відомі. Один з очевидців розповів журналістам, що через десять хвилин після злету чоловік двічі вистрелив, передає агенція AFP.

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Низка аварій з урядовими літаками впродовж останніх кількох місяців підштовхнула міноборони Німеччини до цілковитого оновлення парку урядових повітряних суден. (01.02.2019)

Авіакомпанії перевезли торік 4,3 мільярда пасажирів, виконавши 46,1 мільйона рейсів. За увесь рік сталися 11 аварій із загиблими, кажуть у Міжнародній асоціації повітряного транспорту. (21.02.2019)

Після того, як літак здійснив екстрену посадку у місті Читтагонг, його оточили силовики. З літака були евакуйовані усі 142 пасажири та 14 членів екіпажу. Під час телефонних переговорів чоловік заявив, що в нього є бомба, повідомив очільник цивільної авіації країни Наїм Хасан. "Судячи з переговорів та діалогу, який ми мали з ним, він є психологічно хворим", - розповів Хасан.

Правоохоронці вели з чоловіком переговори і пропонували йому здатися. Але той діяв агресивно щодо правоохоронців в літаку і, як повідомив генерал-майор Матіур Рахман, у відповідь спецпризначенці відкрили по ньому вогонь.

Чоловік був поранений і затриманий. Пізніше від отриманих поранень він помер. "Ми не мали можливості вести переговори. Наші спецпризначенці повинні були діяти швидко", - сказав Рахман. У зловмисника знайшли лише пістолет. Буде проведено розслідування щодо того, як чоловіку вдалось пронести зброю в літак.

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