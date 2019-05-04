 У Бангкоку пролунали вибухи в день проведення саміту за участі Помпео | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2019

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Новини

У Бангкоку пролунали вибухи в день проведення саміту за участі Помпео

У день проведення зустрічі очільників МЗС країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії у столиці Таїланду пролунали декілька невеликих вибухів. Чи є зв'язок між цими подіями, поки не відомо.

Після вибуху у столиці Таїланду

Після вибуху у столиці Таїланду

У столиці Таїланду в п'ятницю, 2 серпня, було скоєно кілька невеликих вибухів. Внаслідок цього постраждали щонайменше четверо людей, повідомляє агенція AFP. Вибухи стались у різних районах міста. В одному з них - Суанлуанг - вибухівка розміром з м'яч для пінг-понгу була схована в кущах на узбіччі дороги.

Ще два вибухових пристрої здетонували в центрі міста біля відомого хмарочоса Маханакхон в центрі міста. Внаслідок вибуху в будівлі були розбиті деякі вікна. Зараз на місці вибухів працюють експерти. Загалом вибухи були скоєні щонайменше у шести місцях. 

Thailand Explosionen in Bangkok während Asean-Außenministertreffen (Reuters/S. Zeya Tun)

Поліція на місці одного з вибухів

Вибухи стались в той час, коли у Бангкоку триває зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), до якої входять Таїланд, Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, В'єтнам та Філіппіни. Гостем на саміті є державний секретар США Майк Помпео. Однак вибухи не завадили проведенню зустрічі, про зв'язок між вибухами та самітом, поки невідомо.

Вибухи стались одразу в декількох місцях в Бангкоку

Вибухи стались одразу в декількох місцях в Бангкоку

Причина скоєння вибухів поки невідома. Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча заявив, що за вибухами стояли "зловмисники", які хотіли "знищити мир і імідж країни". Він закликав населення міста не панікувати. У столиці були посилені заходи безпеки.

Напередодні поліція повідомила про виявлення двох фальшивих бомб неподалік від місця проведення зустрічі міністрів ASEAN, інформує агенція AP. Внаслідок цього було затримано двоє людей. 

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