У Бангкоку пролунали вибухи в день проведення саміту за участі Помпео

У столиці Таїланду в п'ятницю, 2 серпня, було скоєно кілька невеликих вибухів. Внаслідок цього постраждали щонайменше четверо людей, повідомляє агенція AFP. Вибухи стались у різних районах міста. В одному з них - Суанлуанг - вибухівка розміром з м'яч для пінг-понгу була схована в кущах на узбіччі дороги.

Ще два вибухових пристрої здетонували в центрі міста біля відомого хмарочоса Маханакхон в центрі міста. Внаслідок вибуху в будівлі були розбиті деякі вікна. Зараз на місці вибухів працюють експерти. Загалом вибухи були скоєні щонайменше у шести місцях.

Поліція на місці одного з вибухів

Вибухи стались в той час, коли у Бангкоку триває зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN), до якої входять Таїланд, Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, В'єтнам та Філіппіни. Гостем на саміті є державний секретар США Майк Помпео. Однак вибухи не завадили проведенню зустрічі, про зв'язок між вибухами та самітом, поки невідомо.

Вибухи стались одразу в декількох місцях в Бангкоку

Причина скоєння вибухів поки невідома. Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча заявив, що за вибухами стояли "зловмисники", які хотіли "знищити мир і імідж країни". Він закликав населення міста не панікувати. У столиці були посилені заходи безпеки.

Напередодні поліція повідомила про виявлення двох фальшивих бомб неподалік від місця проведення зустрічі міністрів ASEAN, інформує агенція AP. Внаслідок цього було затримано двоє людей.