 У Бангкоку поліція за допомогою водометів розігнала протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2020

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Новини

У Бангкоку поліція за допомогою водометів розігнала протестувальників

На акцію протесту в столиці Таїланду вийшли тисячі осіб, котрі намагалися донести свою позицію до королівського дому. Поліція розігнала акцію, застосувавши водомети.

Учасники акції протесту й силовики в Бангкоку

Учасники акції протесту й силовики в Бангкоку

Поліція Таїланду застосувала водомети проти демонстрантів, що вийшли на антиурядову акцію протесту. У неділю, 8 листопада, в центральній частині Бангкоку зібралося близько п'яти тисяч громадян, котрі вирушили маршем до королівського палацу з метою передати листи з вимогами до монарха Маха Ваджіралонгкорна, передає інформагенція AFP.

Раніше поліція закликала протестувальників припинити рухатися в бік королівського палацу. Крім того, влада заявила, що в радіусі 150 метрів від палацу не допускається присутність демонстрантів. Загалом органи влади задіяли близько дев'яти тисяч силовиків та правоохоронців. Це вже вдруге з початку липневих акцій протесту поліція застосувала водомети проти демонстрантів.

Уже кілька місяців поспіль демонстранти вимагають відставки глави уряду і реформи закону про захист монархії, що передбачає драконівські покарання за критику королівського дому. У Таїланді свобода думки нерідко обмежувалася з посиланням на цей закон.

У Таїланді з часу військового путчу 2014 року прийшов до влади генерал у відставці Прают Чан-Оча. Після парламентських виборів 2019 року, затьмарених скандалом щодо фальшування їх результатів, Чан-Оча обійняв посаду прем'єр-міністра коаліційного уряду.

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