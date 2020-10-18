У Бангкоку поліція за допомогою водометів розігнала протестувальників

Поліція Таїланду застосувала водомети проти демонстрантів, що вийшли на антиурядову акцію протесту. У неділю, 8 листопада, в центральній частині Бангкоку зібралося близько п'яти тисяч громадян, котрі вирушили маршем до королівського палацу з метою передати листи з вимогами до монарха Маха Ваджіралонгкорна, передає інформагенція AFP.

Раніше поліція закликала протестувальників припинити рухатися в бік королівського палацу. Крім того, влада заявила, що в радіусі 150 метрів від палацу не допускається присутність демонстрантів. Загалом органи влади задіяли близько дев'яти тисяч силовиків та правоохоронців. Це вже вдруге з початку липневих акцій протесту поліція застосувала водомети проти демонстрантів.

Уже кілька місяців поспіль демонстранти вимагають відставки глави уряду і реформи закону про захист монархії, що передбачає драконівські покарання за критику королівського дому. У Таїланді свобода думки нерідко обмежувалася з посиланням на цей закон.

У Таїланді з часу військового путчу 2014 року прийшов до влади генерал у відставці Прают Чан-Оча. Після парламентських виборів 2019 року, затьмарених скандалом щодо фальшування їх результатів, Чан-Оча обійняв посаду прем'єр-міністра коаліційного уряду.