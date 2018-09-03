У Бангкоку відкрилася конференція ООН із захисту клімату

У столиці Таїланду Бангкоку у вівторок, 4 вересня, розпочалася конференція Організації Об'єднаних Націй із захисту клімату. У шестиденному форумі візьмуть участь понад дві тисячі делегатів зі 196-ти країн світу, вони зосередяться на питанні втілення основних положень Паризької кліматичної угоди.

Сесія кліматичної конференції ООН у Бангкоку має виробити основу для переговорів на 24-ій Конференції ООН щодо зміни клімату (COP24), що відбудеться у польському місті Катовіце у грудні 2018 року.

Під час відкриття конференції в Бангкоку її голова, прем'єр-міністр Фіджі Френк Байнімарама, який також головував на 23-й Конференції ООН щодо зміни клімату (COP23), закликав учасників до прогресу в переговорах. "Ми не просунулися достатньо далеко. І зустріч у Бангкоку не є просто додатковою сесією, вона є нагальною сесією", - заявив Байнімарама, слова якого наводить агенція dpa. На його думку, уряди країн-учасниць кліматичної конференції недостатньо підготувалися до конференції COP24 у Катовіце, метою якої є забезпечення повної імплементації Паризької кліматичної угоди.

Паризька кліматична угода була підписана 2015 року і набула чинності в 2016 році. Її метою є обмеження негативних наслідків глобального потепління. 195 країн-учасниць цієї угоди зобов'язалися скоротити викиди парникових газів, щоб спільно не допустити потепління клімату більш ніж на два градуси за Цельсієм до кінця століття у порівнянні з рівнем доіндустріальної доби.