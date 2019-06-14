У Балтійському морі стартують протимінні навчання НАТО

У Балтійському морі в понеділок, 19 квітня, стартують традиційні весняні навчання мінних тральщиків НАТО Open Spirit. У навчаннях візьме участь 21 корабель з 11 країн, зокрема кораблі Першої постійної протимінної групи НАТО. Керують навчаннями ВМС Естонії, повідомила пресслужба міністерства оборони цієї країни.

"Щорічна операція Open Spirit має вирішальне значення для позбавлення вод Балтійського моря від нагромаджених тут із часів Першої та Другої світових воєн усіх боєприпасів і для зниження загроз рибальству, морським шляхам і довкіллю. Крім того, вона сприяє співпраці між ВМС Естонії та іншими країнами, що беруть участь в операції", - сказав командир Першої постійної протимінної ескадри НАТО капітан-лейтенант Ян Вейхерс.

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Перша постійна протимінна група є однією з чотирьох аналогічних частин швидкого реагування під командуванням військово-морських сил НАТО. Вони мають бути готові бути направленими в різні місця світу протягом п'яти днів. Цього півріччя до основного складу Першої протимінної ескадри входять кораблі Німеччини, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Сполученого королівства та Естонії.

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Протимінні навчання Open Spirit проводяться щороку в різних країнах Балтії. Минулого року операцією керували ВМС Латвії.