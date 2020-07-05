У Балтиморі протестувальники повалили статую Колумбу

В США в місті Балтимор учасники акції протесту проти расизму в суботу, 4 липня, під час святкування Дня незалежності повалили пам'ятник Христофору Колумбу, після чого скинули його з набережної у воду.

На фото, які оприлюднила місцева газета Baltimore Sun, видно, як протестувальники за допомогою мотузок стягують статую першовідкривача Америки і кидають її у воду в ніч на 4 липня, повідомляє агенція AFP.

Серед багатьох учасників протестів проти расизму поширена думка, що Христофор Колумб, який вважається першовідкривачем Нового світу, сприяв багаторічному геноциду корінних народів Америки. Його регулярно засуджують так само, як і відомих генералів Громадянської війни США, які очолювали війська Конфедерації - об'єднання південних штатів, де виступали за збереження рабства.

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Це вже не перша статуя Колумба, яку знесли в США. Раніше ця доля спіткала монумент в Сан-Франциско, де місцева влада заявила, що дії легендарного мореплавця "не заслуговують поваги". Ще один пам'ятник Колумбу знесли у місті Сакраменто - столиці штату Каліфорнія. Не пощастило пам'ятникам Колумбу і в інших містах, наприклад, в місті Сент-Пол в штаті Міннесота.

Знесений пам'ятник Колумбу в Сент-Паулі, Міннесота

Трамп обіцяє захищати "американський спосіб життя"

Президент США Дональд Трамп у суботу, 4 липня, виступаючи на галявині біля Білого дому з нагоди Дня незалежності США, у своїй промові згадав про Колумба і пообіцяв "захищати і зберігати американський спосіб життя, який почався в 1492 році, коли Колумб відкрив Америку".

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Втоплений пам'ятник Колумбу в Річмонді, Вірджинія

"Ми зараз перебуваємо в процесі розгрому радикальних лівих, анархістів, агітаторів, мародерів і людей, які в багатьох випадках абсолютно не розуміють, що вони роблять", - сказав він. "Ми не дозволимо якомусь розлюченому натовпу зносити наші статуї або переписувати нашу історію", - підкреслив президент США.

Масові протести проти расизму і поліцейського насильства тривають в США з часів загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейських в Міннеаполісі.