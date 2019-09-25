У багатьох країнах відбулися демонстрації на захист клімату

В Італії на акції руху Fridays for Future вийшло понад мільйон людей. У Німеччині демонстрації зібрали набагато менше учасників, ніж тижнем раніше.
У багатьох європейських країнах у п'ятницю, 27 вересня, відбулися акції на захист клімату "Fridays for Future". У Німеччині на демонстрації вийшли тисячі людей, зокрема в Гамбурзі, Мюнхені, Нюрнберзі та інших містах. Проте учасників було набагато менше, ніж тижнем раніше, коли на вулиці країни вийшли 1,4 мільйона людей.
У Швеції, на батьківщині школярки-активістки Грети Тунберг, яка є ініціаторкою руху "Fridays for Future", демонстрації пройшли в найбільших містах - Стокгольмі, Мальме, Уппсалі і Умео.
Масові акції відбулися в Італії, де на вулиці, за даними оранізаторів, вийшли більше мільйона людей. Понад 200 тисяч мітингарів зібралися в Римі, більшість з них - молодь. У Мілані в демонстрації взяли участь понад 150 тисяч осіб. Крім того, акції пройшли в Неаполі, Генуї, Палермо, Туріні, Флоренції, Кальярі, Больцано і Барі.
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у серії повідомлень у Twitter назвав кліматичну акцію "надзвичайною" та пообіцяв "конкретні рішення" щодо захисту клімату.
В Новій Зеландії в екологічних мітингах взяли участь близько 170 тисяч людей. Близько 40 тисяч зібралися біля парламенту країни у столиці Веллінгтоні.
Ініціаторкою кліматичних протестів є 16-річна шведська школярка Грета Тунберг, яка вже понад рік організовує акції Fridays for Future. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, який охопив сотні тисяч людей по всьому світу. 16 вересня її вшанували вищою нагородою правозахисної організації Amnesty International, а 25 вересня вона стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії.
Сотні тисяч учасників у різних країнах беруть участь у глобальному кліматичному страйку, який охопить 2600 міст світу. Українці теж долучилися до акції на захист клімату. (20.09.2019)
Акції руху Fridays for Future зібрали мільйони людей у різних куточках світу. Протестувальники вимагають від урядів більших зусиль для захисту клімату. (20.09.2019)