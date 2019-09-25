У багатьох країнах відбулися демонстрації на захист клімату

У багатьох європейських країнах у п'ятницю, 27 вересня, відбулися акції на захист клімату "Fridays for Future". У Німеччині на демонстрації вийшли тисячі людей, зокрема в Гамбурзі, Мюнхені, Нюрнберзі та інших містах. Проте учасників було набагато менше, ніж тижнем раніше, коли на вулиці країни вийшли 1,4 мільйона людей.

У Швеції, на батьківщині школярки-активістки Грети Тунберг, яка є ініціаторкою руху "Fridays for Future", демонстрації пройшли в найбільших містах - Стокгольмі, Мальме, Уппсалі і Умео.

Акція у Стокгольмі

Масові акції відбулися в Італії, де на вулиці, за даними оранізаторів, вийшли більше мільйона людей. Понад 200 тисяч мітингарів зібралися в Римі, більшість з них - молодь. У Мілані в демонстрації взяли участь понад 150 тисяч осіб. Крім того, акції пройшли в Неаполі, Генуї, Палермо, Туріні, Флоренції, Кальярі, Больцано і Барі.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у серії повідомлень у Twitter назвав кліматичну акцію "надзвичайною" та пообіцяв "конкретні рішення" щодо захисту клімату.

Учасники кліматичної акції у Скоп'є

В Новій Зеландії в екологічних мітингах взяли участь близько 170 тисяч людей. Близько 40 тисяч зібралися біля парламенту країни у столиці Веллінгтоні.

Грета Тунберг під час кліматичної акції в Монреалі

Ініціаторкою кліматичних протестів є 16-річна шведська школярка Грета Тунберг, яка вже понад рік організовує акції Fridays for Future. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, який охопив сотні тисяч людей по всьому світу. 16 вересня її вшанували вищою нагородою правозахисної організації Amnesty International, а 25 вересня вона стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії.