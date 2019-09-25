 У багатьох країнах відбулися демонстрації на захист клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2019

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Новини

У багатьох країнах відбулися демонстрації на захист клімату

В Італії на акції руху Fridays for Future вийшло понад мільйон людей. У Німеччині демонстрації зібрали набагато менше учасників, ніж тижнем раніше.

Демонстрація на захист клімату в Турині

Демонстрація на захист клімату в Турині

У багатьох європейських країнах у п'ятницю, 27 вересня, відбулися акції на захист клімату "Fridays for Future". У Німеччині на демонстрації вийшли тисячі людей, зокрема в Гамбурзі, Мюнхені, Нюрнберзі та інших містах. Проте учасників було набагато менше, ніж тижнем раніше, коли на вулиці країни вийшли 1,4 мільйона людей.

У Швеції, на батьківщині школярки-активістки Грети Тунберг, яка є ініціаторкою руху "Fridays for Future", демонстрації пройшли в найбільших містах - Стокгольмі, Мальме, Уппсалі і Умео.

Акція у Стокгольмі

Акція у Стокгольмі

Масові акції відбулися в Італії, де на вулиці, за даними оранізаторів, вийшли більше мільйона людей. Понад 200 тисяч мітингарів зібралися в Римі, більшість з них - молодь. У Мілані в демонстрації взяли участь понад 150 тисяч осіб. Крім того, акції пройшли в Неаполі, Генуї, Палермо, Туріні, Флоренції, Кальярі, Больцано і Барі.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у серії повідомлень у Twitter назвав кліматичну акцію "надзвичайною" та пообіцяв "конкретні рішення" щодо захисту клімату.

Учасники кліматичної акції у Скоп'є

Учасники кліматичної акції у Скоп'є

В Новій Зеландії в екологічних мітингах взяли участь близько 170 тисяч людей. Близько 40 тисяч зібралися біля парламенту країни у столиці Веллінгтоні.

Грета Тунберг під час кліматичної акції в Монреалі

Грета Тунберг під час кліматичної акції в Монреалі

Ініціаторкою кліматичних протестів є 16-річна шведська школярка Грета Тунберг, яка вже понад рік організовує акції Fridays for Future. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, який охопив сотні тисяч людей по всьому світу. 16 вересня її вшанували вищою нагородою правозахисної організації Amnesty International, а 25 вересня вона стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії.

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Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)

DW.COM

У багатьох країнах світу відбувається глобальний кліматичний страйк

Сотні тисяч учасників у різних країнах беруть участь у глобальному кліматичному страйку, який охопить 2600 міст світу. Українці теж долучилися до акції на захист клімату. (20.09.2019)  

На кліматичні протести по всьому світу вийшли мільйони людей

Акції руху Fridays for Future зібрали мільйони людей у різних куточках світу. Протестувальники вимагають від урядів більших зусиль для захисту клімату. (20.09.2019)  

Тунберг подала скаргу в Комітет ООН з прав дитини через зміни клімату

Шведська екологічна активістка 16-річна Грета Тунберг виступила перед главами держав і урядів на саміті ООН з питань клімату. (24.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)  

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Тунберг подала скаргу в Комітет ООН з прав дитини через зміни клімату 24.09.2019

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