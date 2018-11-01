У Баварії ХСС і "Вільні виборці" схвалили коаліційну угоду

Керівництво Християнсько-соціального союзу (ХСС) і партії "Вільні виборці", які домовилися разом формувати уряд Баварії, в неділю, 4 листопада, схвалили коаліційну угоду. Документ під назвою "За Баварію, що враховує інтереси громадян" був обговорений в ході засідань обох партій. Першими його підтримали "Вільні виборці", за ними таке ж рішення ухвалив ХСС.

Голова ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав узгоджений договір "значним результатом" і "дуже хорошим прикладом того, як формується уряд - за короткий час, з дотриманням дисципліни". Підписання угоди заплановано на понеділок, 5 листопада. Наступного дня представник ХСС Маркус Зедер (Markus Söder), як очікується, буде переобраний прем'єр-міністром Баварії.

Згідно з угодою, представники "Вільних виборців" очолять три міністерства, в тому числі міністерство культури, економіки і довкілля. Вони отримають також дві посади держсекретарів. У свою чергу ХСС дістануться 10 міністерських портфелів і дві посади держсекретарів. Уряд Баварії складається з прем'єр-міністра, 13 міністрів і чотирьох держсекретарів.

На виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6 відсотка голосів і втративши абсолютну більшість. Друге місце посіла партія Зелених, на третьому опинилися ідеологічно близькі до ХСС "Вільні виборці". Відразу після виборів Зедер і Зеегофер оголосили, що для них найкращий союз саме з "Вільними виборцями".