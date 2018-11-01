 У Баварії ХСС і ″Вільні виборці″ схвалили коаліційну угоду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2018

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Новини

У Баварії ХСС і "Вільні виборці" схвалили коаліційну угоду

Християнсько-соціальний союз в Баварії створює коаліцію з партією "Вільні виборці". Голова ХСС Горст Зеегофер назвав узгоджену коаліційну угоду "значним результатом".

Член ХСС Маркус Зедер (л) та лідер Вільних виборців Губерт Айванґер

Представник ХСС Маркус Зедер (л) та лідер "Вільних виборців" Губерт Айванґер

Керівництво Християнсько-соціального союзу (ХСС) і партії "Вільні виборці", які домовилися разом формувати уряд Баварії, в неділю, 4 листопада, схвалили коаліційну угоду. Документ під назвою "За Баварію, що враховує інтереси громадян" був обговорений в ході засідань обох партій. Першими його підтримали "Вільні виборці", за ними таке ж рішення ухвалив ХСС.

Голова ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав узгоджений договір "значним результатом" і "дуже хорошим прикладом того, як формується уряд - за короткий час, з дотриманням дисципліни". Підписання угоди заплановано на понеділок, 5 листопада. Наступного дня представник ХСС Маркус Зедер (Markus Söder), як очікується, буде переобраний прем'єр-міністром Баварії.

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Згідно з угодою, представники "Вільних виборців" очолять три міністерства, в тому числі міністерство культури, економіки і довкілля. Вони отримають також дві посади держсекретарів. У свою чергу ХСС дістануться 10 міністерських портфелів і дві посади держсекретарів. Уряд Баварії складається з прем'єр-міністра, 13 міністрів і чотирьох держсекретарів.

На виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6 відсотка голосів і втративши абсолютну більшість. Друге місце посіла партія Зелених, на третьому опинилися ідеологічно близькі до ХСС "Вільні виборці". Відразу після виборів Зедер і Зеегофер оголосили, що для них найкращий союз саме з "Вільними виборцями".

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