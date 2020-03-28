У Баварії знайшли бивень мамонта завдовжки 2,5 метра

Археологи знайшли бивень мамонта під час розкопок поблизу Регенсбурга в Баварії, повідомила в суботу, 28 березня, інформагенція epd. Довжина бивня складає 2,45 метра.

Найважливіше у знахідці - це довжина. Адже рештки мамонтів зустрічаються частіше, а от непошкоджені, довгі бивні - вкрай рідкісні. Археологи припускають, що знахідка належала самцю мамонта.

Крім того, поблизу бивня археологи знайшли кістку, розміром 30 на 70 сантиметрів, яка також, імовірно, належала мамонтові. Утім незрозуміло, чи йдеться про одну й ту ж саму тварину.

Згідно з даними археологів, мамонти жили на терені Баварії приблизно до 20 тисяч років тому.

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