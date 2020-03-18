 У Баварії запроваджують жорсткі обмеження на пересування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2020

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Новини

У Баварії запроваджують жорсткі обмеження на пересування

Уряд Баварії запроваджує жорсткі обмеження на пересування жителів цієї федеральної землі з метою стримання поширення нового коронавірусу. Залишати своє помешкання буде дозволено лише у разі поважної причини.

Спорожніла центральна площа Мюнхена - Марієнплац

Спорожніла центральна площа Мюнхена - Марієнплац

З метою стримування поширення короновірусної інфекції уряд Баварії вирішив запровадити жорсткі обмеження на пересування жителів цієї федеральної землі. Про це у п'ятницю, 20 березня, оголосив голова уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder).

Обмеження діятимуть з опівночі 21 березня упродовж щонайменше двох тижнів на території всієї землі. Залишати своє помешкання буде дозволено лише у разі поважних причин.

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Такими вважатимуть, зокрема, шлях на роботу, необхідні закупи, відвідання лікаря та аптеки, допомога іншим, відвідання партнера чи партнерки, а також заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі. Утім, останнє дозволено лише наодинці або разом з людиною, з якою особа проживає.

"Ми повинні спробувати зупинити хвилю інфекцій, що наростають лавиноподібно", - обґрунтував рішення уряду Зедер, цитує агентство новин AFP. За його словами, поліція контролюватиме дотримання ухвалених заходів, на порушників чекають високі штрафи.

У Баварії повинні закритися всі ресторани та інші заклади харчування, перукарні та магазини будматеріалів. У землі від понеділка закриті вже школи та дитячі садки.

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Федеральний уряд Німеччини раніше цього тижня погодив із урядами федеральних земель низку заходів зі стримування поширення коронавірусу, однак про заходи з обмеження пересування на кшталт тих, які діють в Італії чи Франції, поки не йшлося.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 20 березня у Баварії зареєстровано 2401 випадок зараження новим коронавірусом, 12 людей померли. Усього в Німеччині зафіксовано вже 13957 випадків, 31 людина померла.

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