У Баварії запроваджують жорсткі обмеження на пересування

Уряд Баварії запроваджує жорсткі обмеження на пересування жителів цієї федеральної землі з метою стримання поширення нового коронавірусу. Залишати своє помешкання буде дозволено лише у разі поважної причини.
З метою стримування поширення короновірусної інфекції уряд Баварії вирішив запровадити жорсткі обмеження на пересування жителів цієї федеральної землі. Про це у п'ятницю, 20 березня, оголосив голова уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder).
Обмеження діятимуть з опівночі 21 березня упродовж щонайменше двох тижнів на території всієї землі. Залишати своє помешкання буде дозволено лише у разі поважних причин.
Читайте також: Коронавірус: як реагує Німеччина
Такими вважатимуть, зокрема, шлях на роботу, необхідні закупи, відвідання лікаря та аптеки, допомога іншим, відвідання партнера чи партнерки, а також заняття спортом та прогулянки на свіжому повітрі. Утім, останнє дозволено лише наодинці або разом з людиною, з якою особа проживає.
"Ми повинні спробувати зупинити хвилю інфекцій, що наростають лавиноподібно", - обґрунтував рішення уряду Зедер, цитує агентство новин AFP. За його словами, поліція контролюватиме дотримання ухвалених заходів, на порушників чекають високі штрафи.
У Баварії повинні закритися всі ресторани та інші заклади харчування, перукарні та магазини будматеріалів. У землі від понеділка закриті вже школи та дитячі садки.
Читайте також: Коронавірус у Німеччині: чи загрожує дефіцит продуктів харчування?
Федеральний уряд Німеччини раніше цього тижня погодив із урядами федеральних земель низку заходів зі стримування поширення коронавірусу, однак про заходи з обмеження пересування на кшталт тих, які діють в Італії чи Франції, поки не йшлося.
За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 20 березня у Баварії зареєстровано 2401 випадок зараження новим коронавірусом, 12 людей померли. Усього в Німеччині зафіксовано вже 13957 випадків, 31 людина померла.
Читайте також: Як можуть обмежити права жителів ФРН через пандемію коронавірусу
Перетин кордону дозволений тільки для транспортування товарів та виконання робіт. Німців закликають повернутись з-за кордону додому через пов'язане з пандемією COVID-19 припинення транспортного сполучення. (16.03.2020)
Німеччина демонструє один з найвищих темпів поширення коронавірусу в Європі. Це захворювання особливо складно переносять люди віком понад 60 років, а ФРН - старіюча країна. (16.03.2020)
Німеччина запровадила обмеження на перетин своїх кордонів, у всіх федеральних землях оголошено додаткові канікули для школярів. Зачинені клуби, бари, кінотеатри, релігійні заклади і борделі. (17.03.2020)