 У Баварії запрацювали центри первинного розміщення мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2018

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Новини

У Баварії запрацювали центри первинного розміщення мігрантів

У Баварії відкрились сім центрів, в яких біженці будуть чекати розгляду заявки на притулок або рішення щодо депортації. Мігранти перебуватимуть в центрах до півтора року.

В Баварії почали працювати первинні центри прийому біженців

В Баварії почали працювати первинні центри прийому біженців

У Німеччині в федеральній землі Баварія в середу, 1 серпня, почали роботу сім центрів первинного розміщення мігрантів. Претендентів на отримання притулку будуть розміщувати в них одразу після прибуття в Німеччину до закінчення розгляду їхньої заявки, повідомив глава МВС Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann). Після ухвалення рішення щодо їхньої заяви про надання притулку їм надаватимуть це право або депортуватимуть до країн походження.

У центрах, створених за ідеєю міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеергофера (Horst Seehofer), об'єднані функції всіх відомств, пов'язаних з процедурою отримання притулку. За словами Геррманна, це дозволить розглядати заяви без істотної втрати часу та прискорити терміни ухвалення рішень. Максимально допустимий термін перебування в центрі складе шість місяців для сімей і півтора року для одиноких мігрантів.

Одночасно в такому центрі зможуть перебувати від однієї до півтори тисячі осіб. Біженцям буде дозволено залишати ці центри, наприклад, для здійснення покупок, зазначив глава МВС Баварії.

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Гуманітарні організації розкритикували створення цих центрів. У запущених в Баварії установах "не місце дітям і сім'ям" вважає директорка представництва організації "Врятуйте дітей" в Німеччині Сюзанна Крюґер (Susanna Krüger). 

Нагадаємо, в липні в Німеччині розгорілась урядова криза через різні позиції канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) та Горста Зеегофера щодо біженців. Зеегофер наполягав на забороні перетину німецького кордону для мігрантів, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС. Меркель застерігала від односторонніх дій Берліна та прагнула загальноєвропейського вирішення цього питання. 2 липня вони досягли компромісу щодо цього питання, який зокрема передбачав створення центрів первинного розміщення мігрантів.

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