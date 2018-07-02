 У Баварії запрацювала прикордонна поліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

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Новини

У Баварії запрацювала прикордонна поліція

У німецькій федеральній землі Баварія почала роботу прикордонна поліція. Поки у ній працюватимуть 500 поліцейських, особовий склад планують подвоїти до 2023 року.

Глава МВС Баварії Йоахім Геррманн (в центрі) вважає, що земельна прикордонна поліція необхідна для нормальних умов на кордонах

Глава МВС Баварії Йоахім Геррманн (в центрі) вважає, що земельна прикордонна поліція необхідна для "нормальних умов на кордонах"

У німецькій федеральній землі Баварія у понеділок, 2 липня, розпочала роботу прикордонна поліція. Вона має забезпечити ретельний контроль на кордоні та безпеку в прикордонній зоні.

Створення прикордонної поліції не пов'язано із суперечкою в німецькому уряді через мігрантів, заявив керівник МВС Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann). За його словами, цей крок було заплановано ще кілька місяців тому, він є необхідним для "нормальних умов на кордонах", цитує агентство dpa.

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Цей саміт не приніс порятунку Анґелі Меркель. Але тим часом у ЄС є консенсус стосовно мігрантів - тримати їх подалі від Європи. При цьому в жертву приносяться законність і гуманність, вважає Барбара Везель. (25.06.2018)

Йоахім Геррманн виступив також за вихід із Шенгенської зони країн, які не можуть забезпечити охорону зовнішніх кордонів ЄС. (02.01.2016)

Геррманн зазначив, що спершу прикордонна поліція здійснюватиме вибіркову перевірку документів, а також посилить присутність в прикордонній зоні. Глава МВС Баварії вважає, що згодом вона повинна отримати право здійснювати контроль разом із федеральною поліцією, яка займається охороною німецьких кордонів.

На початку в прикордонній поліції працюватимуть 500 поліцейських із земельної поліції. До 2023 року їхню кількість планується збільшити вдвічі. Дії нової поліції координуватимуть з міста Пассау, що розташоване на кордоні з Австрією.

Нагадаємо, у розпал кризи біженців восени 2015 року було запроваджено контроль на німецько-австрійському кордоні в Баварії.

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