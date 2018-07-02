У Баварії запрацювала прикордонна поліція

У німецькій федеральній землі Баварія у понеділок, 2 липня, розпочала роботу прикордонна поліція. Вона має забезпечити ретельний контроль на кордоні та безпеку в прикордонній зоні.

Створення прикордонної поліції не пов'язано із суперечкою в німецькому уряді через мігрантів, заявив керівник МВС Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann). За його словами, цей крок було заплановано ще кілька місяців тому, він є необхідним для "нормальних умов на кордонах", цитує агентство dpa.

Геррманн зазначив, що спершу прикордонна поліція здійснюватиме вибіркову перевірку документів, а також посилить присутність в прикордонній зоні. Глава МВС Баварії вважає, що згодом вона повинна отримати право здійснювати контроль разом із федеральною поліцією, яка займається охороною німецьких кордонів.

На початку в прикордонній поліції працюватимуть 500 поліцейських із земельної поліції. До 2023 року їхню кількість планується збільшити вдвічі. Дії нової поліції координуватимуть з міста Пассау, що розташоване на кордоні з Австрією.

Нагадаємо, у розпал кризи біженців восени 2015 року було запроваджено контроль на німецько-австрійському кордоні в Баварії.

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