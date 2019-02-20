У Африці через спалах насильства закриті тисячі шкіл

Понад 1,9 мільйона дітей у країнах Центральної та Західної Африки не можуть ходити до школи через новий виток насильства та спричинене цим закриття шкіл. Про це йдеться у повідомленні, поширеному в п'ятницю, 23 серпня, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Зазначається, що станом на кінець червня 2019 року майже 9,3 тисячі шкіл у Буркіна-Фасо, Камеруні, Чаді, Центральноафриканській республіці, Малі, Нігерії, Конго та Нігері були закриті через проблеми з безпекою. Така кількість втричі перевищує зафіксований наприкінці 2017 року показник закритих шкіл, зазначається в повідомленні ЮНІСЕФ.

Безпосередні напади на навчальні заклади, так само як і постійні загрози негативно позначатимуться в довгостроковій перспективі на "дітях, сім'ях та громадах в усьому регіоні", наголосили в керівництві ЮНІСЕФ.

Багато країн Західної та Центральної Африки потерпають від конфліктів. Також у багатьох країнах активні терористичні угруповання, у тому числі й ісламістські "Боко Харам" у Нігеріїта сусідніх з нею країнах, а також місцеві відгалуження міжнародних терористичних організацій "Ісламська держава" та "Аль-Каїда", нагадує dpa.