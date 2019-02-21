У АРМА обіцяють оприлюднити список усіх арештованих активів

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) в березні оприлюднить перелік всіх арештованих активів, які були передані йому в управління. Про це у понеділок, 25 лютого, в інтерв'ю агенції "Українські новини" розповів директор АРМА Антон Янчук. За його словами, у розпорядженні агентства наразі перебуває 700 об'єктів на загальну суму близько 3,5 мільярда гривень.

Чиновник повідомив, що минулого року АРМА перерахувало до державного бюджету дев'ять мільйонів гривень від управління арештованим майном. А від продажу арештованого майна на депозитні рахунки було зараховано трохи більше 3,5 мільйона гривень.

Також в агенції констатували відсутність інтересу з боку інвесторів до резиденції екс-президента України Віктора Януковича "Межигір'я". "На наш подив, до конкурсу управителя "Межигір'я" немає активного інтересу бізнесу", - сказав Янчук. За його словами, в управлінні АРМА перебувають понад 90 об'єктів нерухомості, які мають відношення до "Межигір'я", рухоме майно і корпоративні права компанії "Танталіт", яке є власником частини нерухомості.