 У АРМА обіцяють оприлюднити список усіх арештованих активів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

У АРМА обіцяють оприлюднити список усіх арештованих активів

Торік Агентство з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, перерахувало в держбюджет дев'ять мільйонів гривень. Невдовзі АРМА обіцяє оприлюднити перелік всіх арештованих активів.

Бізнес не цікавиться Межигір'ям

Бізнес не цікавиться "Межигір'ям"

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) в березні оприлюднить перелік всіх арештованих активів, які були передані йому в управління. Про це у понеділок, 25 лютого, в інтерв'ю агенції "Українські новини" розповів директор АРМА Антон Янчук. За його словами, у розпорядженні агентства наразі перебуває 700 об'єктів на загальну суму близько 3,5 мільярда гривень.

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Західні експерти в сфері розшуку активів оцінили перший рік роботи новоствореного українського Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Їхні висновки - в матеріалі DW. (30.10.2018)

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Чиновник повідомив, що минулого року АРМА перерахувало до державного бюджету дев'ять мільйонів гривень від управління арештованим майном. А від продажу арештованого майна на депозитні рахунки було зараховано трохи більше 3,5 мільйона гривень.

Також в агенції констатували відсутність інтересу з боку інвесторів до резиденції екс-президента України Віктора Януковича "Межигір'я". "На наш подив, до конкурсу управителя "Межигір'я" немає активного інтересу бізнесу", - сказав Янчук. За його словами, в управлінні АРМА перебувають понад 90 об'єктів нерухомості, які мають відношення до "Межигір'я", рухоме майно і корпоративні права компанії "Танталіт", яке є власником частини нерухомості.

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