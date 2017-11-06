Уілбур Росс – американський підприємець, міністр торгівлі США з лютого 2017 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Уілбур Росс". Уілбур Росс є міністром торгівлі США, починаючи від лютого 2017 року. У листопаді 2018 року його ім'я сплило в зв'язку з оприлюдненням так званих "райських документів". Журналістам-розслідувачам вдалось з'ясувати, що Уілбур Росс непогано заробляє на співпраці з російськими компаніями. Россу належить левова частина океанської транспортної компанії Navigator, яка з 2014 року уклала угоди з російською енергетичною групою "Сибур" на 68 мільйонів доларів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.