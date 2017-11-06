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Уілбур Росс

Уілбур Росс – американський підприємець, міністр торгівлі США з лютого 2017 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Уілбур Росс". Уілбур Росс є міністром торгівлі США, починаючи від лютого 2017 року. У листопаді 2018 року його ім'я сплило в зв'язку з оприлюдненням так званих "райських документів". Журналістам-розслідувачам вдалось з'ясувати, що Уілбур Росс непогано заробляє на співпраці з російськими компаніями. Россу належить левова частина океанської транспортної компанії Navigator, яка з 2014 року уклала угоди з російською енергетичною групою "Сибур" на 68 мільйонів доларів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Райські документи: нові податкові схеми для світової еліти

"Райські документи": нові податкові схеми для світової еліти 06.11.2017

У понад 13 мільйонах таємних документів - докази найбільших податкових схем світу. Серед причетних - посадовці з адміністрації Трампа та екс-канцлер Німеччини. Знайшлися у досьє й українці.
Меркель і Росс виступили за відновлення переговорів щодо ЗВТ між США і ЄС

Меркель і Росс виступили за відновлення переговорів щодо ЗВТ між США і ЄС 28.06.2017

Численні проблеми у сфері торгівлі між США і ЄС необхідно розв'язувати спільно, переконана канцлерка ФРН Анґела Меркель. Міністр торгівлі США Уілбур Росс також підтримав ідею укладення угоди про ЗВТ.

США готові відновити переговори про зону вільної торгівлі з ЄС

США готові відновити переговори про зону вільної торгівлі з ЄС 31.05.2017

Міністр торгівлі США раптово заявив, що для його країни доцільно відновити переговори про TTIP з Євросоюзом, щоб скорочувати торговий дефіцит з Німеччиною.
Король банкрутств затверджений Сенатом на посаді міністра торгівлі США

"Король банкрутств" затверджений Сенатом на посаді міністра торгівлі США 28.02.2017

Сенат США затвердив кандидатуру Уілбура Росса на посаді глави міністерства торгівлі США. Раніше 79-річний мільярдер мав ділові зв'язки з Росією.
Президентство передусім - Трамп заявив про відхід від управління бізнесом

Президентство передусім - Трамп заявив про відхід від управління бізнесом 30.11.2016

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв не займатися бізнесом під час президентства. Тим часом у перехідній команді назвали претендентів на ще кілька ключових посад.