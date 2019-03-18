УЄФА розслідує расистські образи на адресу гравця "Челсі" в Києві

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у вівторок, 26 березня, заявив про початок розслідування скарги англійського футбольного клубу "Челсі" щодо расистських образ, які пролунали на адресу гравця Каллума Хадсон-Одоя у матчі 1/8 фіналу "Ліги Європи" з київським "Динамо" на початку березня.

В УЄФА призначили інспектора з дисциплінарних та етичних питань, який оцінить, "чи є достатні докази, щоб відкрити дисциплінарне провадження проти київського "Динамо". За даними "Челсі", расистські образи пролунали з боку "невеликої групи вболівальників" "Динамо" в останні хвилини матчу, що відбувся 14 квітня в Києві. "Динамо" тоді зазнало поразки від англійського клубу з рахунком 0:5. "Челсі" сподівається на ретельне розслідування цього інциденту, йдеться в заяві клубу.

Тим часом УЕФА у вівторок почав ще одне розслідування образ расистського характеру, які прозвучали 25 березня під час відбіркового матчу до "Євро-2020" між Англією та Чорногорією в чорногорській столиці Подгориці. Тоді жертвами образ стали англійські гравці Денні Роуз та Рахім Стерлінг. Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА розгляне цю справу 16 травня.