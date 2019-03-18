 УЄФА розслідує расистські образи на адресу гравця ″Челсі″ в Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

УЄФА розслідує расистські образи на адресу гравця "Челсі" в Києві

В УЄФА почали розслідування расистських образ з боку вболівальників київського "Динамо" на адресу гравця "Челсі" Каллума Хадсон-Одоя.

Каллум Хадсон-Одой

Каллум Хадсон-Одой

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у вівторок, 26 березня, заявив про початок розслідування скарги англійського футбольного клубу "Челсі" щодо расистських образ, які пролунали на адресу гравця Каллума Хадсон-Одоя у матчі 1/8 фіналу "Ліги Європи" з київським "Динамо" на початку березня.

DW.COM

Це ще допитливість чи вже расизм? Німців з іноземним корінням постійно розпитують про те, звідки вони походять. У соцмережах спалахнула дискусія про ідентичність. (21.03.2019)

Німецький футболіст турецького походження Месут Езіл не гратиме за збірну, поки відчуватиме "расизм і неповагу". Причиною скандалу стало фото спортсмена з президентом Туреччини Ердоганом. (22.07.2018)

В УЄФА призначили інспектора з дисциплінарних та етичних питань, який оцінить, "чи є достатні докази, щоб відкрити дисциплінарне провадження проти київського "Динамо". За даними "Челсі", расистські образи пролунали з боку "невеликої групи вболівальників" "Динамо" в останні хвилини матчу, що відбувся 14 квітня в Києві. "Динамо" тоді зазнало поразки від англійського клубу з рахунком 0:5. "Челсі" сподівається на ретельне розслідування цього інциденту, йдеться в заяві клубу.

Тим часом УЕФА у вівторок почав ще одне розслідування образ расистського характеру, які прозвучали 25 березня під час відбіркового матчу до "Євро-2020" між Англією та Чорногорією в чорногорській столиці Подгориці. Тоді жертвами образ стали англійські гравці Денні Роуз та Рахім Стерлінг. Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА розгляне цю справу 16 травня. 

Також за темою

Fußball | FC Chelsea - Callum Hudson-Odoi

"Челсі" поскаржився в УЄФА на расизм уболівальників київського "Динамо" 18.03.2019

Під час матчу між "Динамо" та "Челсі" в Києві група вболівальників київського клубу імітувала крики мавпи на аресу одного з гравців лондонців. "Челсі" сподівається на розслідування цього інциденту.

Fußball UEFA Europa League Zenit - Vardar Banner Ratko Mladic

УЄФА покарав петербурзький "Зеніт" за поведінку уболівальників 08.12.2017

УЄФА покарав клуб за банер уболівальників на честь Ратко Младича. Окрім штрафу, "Зеніт" має закрити частину трибун на наступному домашньому матчі єврокубків.

UEFA Champions League

У Києві запрацював "Фестиваль чемпіонів" для фанів та гостей фіналу Ліги чемпіонів 24.05.2018

На Хрещатику офіційно відкрилася фан-зона уболівальників і гостей фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Тим часом до Києва вирушають поліцейські з Іспанії та Великобританії для допомоги українським колегам.

Реклама

Докладно

Синхронізований перехід з зимового на літній час і навпаки працює в ЄС лише з 2002 року

Реформа часу в ЄС: чому Брюссель не квапиться

Переведення годинників у ЄС має бути остаточно скасоване 2021 року.  

Літак Airbus A320

Китай купить 300 літаків Airbus на 30 мільярдів євро

Франція та Китай підписала низку угод про пожвавлення економічної співпраці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  