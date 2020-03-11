УЄФА призупиняє плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавірус

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила перенести матчі плей-оф Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, заплановані наступного тижня з 17 до 19 березня. Таке рішення в УЄФА ухвалили у п'ятницю, 13 березня, через пандемію коронавірусу.

"У зв'язку з розвитком подій через поширення COVID-19 в Європі та пов'язаними з цим рішеннями урядів різних країн, усі матчі клубних турнірів УЄФА, які заплановані на наступний тиждень, відкладаються", - йдеться у заяві УЄФА.

Зокрема, відкладені матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, які були заплановані на 17 і 18 березня, всі матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, заплановані на 19 березня, а також матчі чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА, які планувалися на 17 і 18 березня. Рішення про те, коли відбудуться дані матчі, буде ухвалене пізніше.

Матчі німецької Бундесліги також будуть призупинені з наступного тижня

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Європейський футбол на карантині

У п'ятницю також було ухвалено рішення призупинити проведення чемпіонату Франції з футболу через коронавуріс, повідомляє AFP з посиланням на власні джерела. Також призупинилися матчі Прем'єр-ліги Англії. Раніше було призупинені матчі футбольних чемпіонатів Італії, Іспанії, Португалії, Нідерландів та Швейцарії.

Крім того, у п'ятницю Німецька футбольна ліга запропонувала призупинити матчі Бундесліги до 2 квітня, починаючи з наступного тижня. При цьому пропонується, що заплановані на найближчі вихідні матчі відбудуться за порожніх глядацьких трибун. Формально рішення про призупинення Бундесліги маж бути ухвалене у понеділок, 16 березня.