УЄФА заборонила матчі між командами з Росії та Косова

З міркувань безпеки Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонила проведення спільних матчів між командами з Росії та Косова. Відповідне рішення було прийнято у п'ятницю, 18 жовтня. Заборона діятиме до "подальшого повідомлення".

Дві вже призначені гри в рамках кваліфікаційних матчів до чемпіонату Європи з футболу серед жінок 2021 року мають бути проведені відповідними національними футбольними асоціаціями на нейтральній території. Раніше їх планували провести у Росії та Косові. Що ж стосується чемпіонату з чоловічого футболу, який має вібутися 2020 року, Косово поки не гарантувало собі місце на ньому. Росія ж на чемпіонат уже пройшла.

Росія, яка не визнає незалежності Косово від Сербії, у 2020 році стане однією з 12 країн, на території яких будуть проводитися матчі ЧЄ з футболу. Три групові матчі і один чвертьфінальний відбудуться у Санкт-Петербурзі.

Косово, попри запеклий опір Сербії, у 2016 році отримало повноправне членство в УЄФА та Міжнародній федерації футболу (ФІФА). Раніше УЄФА заборонила матчі між командами з низки інших країни, зокрема між збірними України і Росії, а також між збірними Іспанії та Гібралтару.

Косово, де мешкає 90 відсотків етнічних албанців, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає Косово однією з провінцій Сербії. Незалежність Косова також не визнають кілька членів ЄС, Україна, Росія та Китай.