Учням в Україні збираються вимірювати температуру тіла на вході до шкіл

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки України мають намір наступного тижня затвердити правила навчання в школах, що діятимуть з початком нового навчального року у вересні. Про це на онлайн-брифінгу у середу, 15 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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"Зараз можу сказати, що це буде обов'язкове вимірювання температури для всіх працівників навчальних закладів і дітей. При температурі 37,2 °C і вище ані працівники, ані діти не допускатимуться до роботи або навчання", - заявив Степанов, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що батьки, які приводять дітей в школу, в обов'язковому порядку мають використовувати маски. "Також обов'язковою буде наявність антисептиків у школі. Інші правила, я сподіваюся, ми розробимо і затвердимо наступного тижня", - додав він.

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Він додав, що завчасна розробка цих правил дасть змогу керівникам навчальних закладів підготуватися до навчального року з 1 вересня.

Наприкінці червня у Раді національної безпеки і оборони України заявили, що через епідемію коронавірусу важають за вірогідне переведення українських шкіл на дистанційне навчання восени цього року.