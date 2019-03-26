Учитель здійснив навколосвітню подорож: як і навіщо? (відео)

Учитель географії та англійської викладає в одній з гімназій Гамбурга учням з цілого світу. Щоб краще їх зрозуміти, він рік подорожував країнами їхнього походження. Він часто почувався безпорадним під час подорожей. Так само, як почуваються учні, які приходять у його клас - часто не знаючи німецької мови. Ян Камманн відвідав 14 країн - від Південної Америки до Азії. Дивіться, що він зрозумів після повернення.