 Учитель здійснив навколосвітню подорож: як і навіщо? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.03.2019

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Політика й суспільство

Учитель здійснив навколосвітню подорож: як і навіщо? (відео)

Німецький учитель, щоб зрозуміти своїх учнів-іноземців, вирушив на рік у країни їхнього походження. Школярі підготували йому власні путівники. Дивіться, що він зрозумів після повернення.

Lehrer Jan Kammann (Jan Kammann und Luisa Wolff)

Ян Камманн - незвичайний учитель з Німеччини

Учитель географії та англійської викладає в одній з гімназій Гамбурга учням з цілого світу. Щоб краще їх зрозуміти, він рік подорожував країнами їхнього походження. Він часто почувався безпорадним під час подорожей. Так само, як почуваються учні, які приходять у його клас - часто не знаючи німецької мови.  Ян Камманн відвідав 14 країн - від Південної Америки до Азії. Дивіться, що він зрозумів після повернення. 

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