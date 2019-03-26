Учитель здійснив навколосвітню подорож: як і навіщо? (відео)

Німецький учитель, щоб зрозуміти своїх учнів-іноземців, вирушив на рік у країни їхнього походження. Школярі підготували йому власні путівники. Дивіться, що він зрозумів після повернення.
Учитель географії та англійської викладає в одній з гімназій Гамбурга учням з цілого світу. Щоб краще їх зрозуміти, він рік подорожував країнами їхнього походження. Він часто почувався безпорадним під час подорожей. Так само, як почуваються учні, які приходять у його клас - часто не знаючи німецької мови. Ян Камманн відвідав 14 країн - від Південної Америки до Азії. Дивіться, що він зрозумів після повернення.
Світ здивували масові протести школярів. Тим часом екологічний рух Fridays for Future планує чергові акції з рекордним числом учасників. Подробиці - у DW. (15.03.2019)
У Німеччині лютий вкрай важливий місяць для батьків та їхніх дітей: у школах видають табелі за перше півріччя, а в четвертих класах ще й рекомендації, до якого типу школи вищого рівня бажано віддати дитину. (14.02.2019)
Після побиття вчителя фізкультури в київському ліцеї батьком одного з учнів вчителі вимагають окремого закону на свій захист. Є агресія і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях. (04.02.2019)
Після побиття вчителя фізкультури батьком учня вчителі вимагають закону на свій захист. Випадки агресії щодо дітей трапляються і з боку вчителів. "Батьки SOS" дають поради, як діяти в конфліктних ситуаціях. (25.01.2019)