 Участь у норвезьких маневрах НАТО коштує ФРН 90 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Участь у норвезьких маневрах НАТО коштує ФРН 90 мільйонів євро

Половина коштів надійде в країну-господарку навчань. Маневри НАТО стануть найбільшими з кінця "холодної війни".

Солдат Бундесверу

Солдат Бундесверу

Витрати на участь Бундесверу в масштабних навчаннях НАТО Trident Juncture становитимуть близько 90 мільйонів євро. Половина суми надійде в Норвегію, де проходитимуть маневри, за продовольче забезпечення та організацію польових таборів. Решта суми піде на перевезення персоналу та озброєння, повідомляє в понеділок, 22 жовтня, агентство dpa з посиланням на дані міністерства оборони Німеччини.

DW.COM

Наприкінці жовтня поблизу російського кордону в Норвегії відбудуться масштабні військові навчання НАТО. У них мають взяти участь близько 45 тисяч військовослужбовців, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. (02.10.2018)

У масштабних авіаційних навчаннях в Україні візьмуть участь військові з низки країн-членів НАТО, десятки літальних апаратів та зенітних ракетних комплексів. (08.10.2018)

Загалом у навчаннях - найбільших від кінця "холодної війни" - візьмуть участь близько 50 тисяч солдатів НАТО, 10 тисяч з них - німецькі. Посилена участь Бундесверу пояснюється тим, що з 2019 року Берлін перебирає командування силами швидкого реагування НАТО, які створюються через загрози з боку Росії.

Темою навчань, які розпочнуться 25 жовтня, має стати "збройний напад на одного з союзників". Сценарій навчань "вигаданий, але реалістичний". Місцем проведення головної частини навчань стане північна та центральні частини Норвегії, "прилеглі райони Північної Атлантики та Балтійського моря, включно з Ісландією, а також повітряним простором над Фінляндією та Швецією", зазначав раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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